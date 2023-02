DHB-Pokal: Begegnungen für das Final Four ausgelost

Die beiden Begegnungen für das Final Four um den DHB-Pokal sind am Mittwoch ausgelost worden.

Der deutsche Meister SC Magdeburg trifft im Halbfinale des DHB-Pokals auf den TBV Lemgo Lippe. Um das zweite Endspielticket duellieren sich die SG Flensburg-Handewitt und die Rhein-Neckar Löwen. Dies ergab die Auslosung am Mittwoch in Köln, wo am 15./16. April erstmals das Final4-Turnier steigt.

"Wir freuen uns, in Köln dabei zu sein. Wir sind stolz, teilnehmen zu dürfen, und frohen Mutes", sagte Magdeburgs Manager Marc-Henrik Schmedt, der mit dem SCM vom dritten Pokal-Triumph nach 1996 und 2016 träumen darf. Das Magdeburger Ticketkontingent werde "nach einem Tag weg sein".

Lemgo nimmt zum dritten Mal nacheinander am Finalturnier der Besten teil. Beim Cupsieger von 2020 hat der Pokal "einen riesigen Stellenwert", sagte TBV-Geschäftsführer Jörg Zereike. In der Kölner Halle, die nach 29 Jahren in Hamburg erstmals Austragungsort sein wird, erwartet er eine "gigantische Stimmung. Da sind wir heiß drauf. Der Gegner spielt für uns keine Rolle."

Die Flensburger freuen sich auf ihre Rückkehr in die Arena, in der sie 2014 die Champions League gewonnen haben. Der Halbfinalgegner Rhein-Neckar Löwen spielt laut SG-Geschäftsführer Holger Glandorf keine Rolle. "Es gibt keine leichten Gegner. Es ist relativ egal, gegen wen man spielt", sagte er im Rahmen der SID Mixed Zone nach der Auslosung.

Titelverteidiger THW Kiel war im Viertelfinale an Magdeburg gescheitert, Bundesliga-Spitzenreiter Füchse Berlin bereits in der zweiten Runde an Flensburg.