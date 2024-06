DHB-Pokal 2024/25: Handball-Bundesliga setzt Auslosung an

Mit dem Abschluss der Handball-Saison 2023/24 stehen die Teilnehmer der 1. Runde des DHB-Pokals 2024/25 fest. Insgesamt gehen zum Auftakt 22 Mannschaften an den Start. Die elf Auftaktpartien werden am 24./25. August ausgespielt, die Paarungen werden morgen ausgelost.

Im Kampf um den DHB-Pokal gehen 2024/25 elf Zweitligisten und elf Drittligisten in der 1. Runde an den Start. saschaklahn.com/Nick Jürgensen

Insgesamt starten in der 1. Runde elf vom DHB gemeldete Teams aus den 3. Ligen. Da keine 2. Mannschaft am DHB-Pokal teilnehmen kann, fällt der Platz des Drittligisten Füchse Berlin II aus der Staffel Nord-Ost an die 2. Handball-Bundesliga, wodurch ein weiterer Zweitligist das Startrecht für den DHB-Pokal erhält (TuSEM Essen). Somit kämpfen die Plätze 1-11 der Zweitliga-Saison 2023/24 um den Einzug in die nächste Runde.

Die Begegnungen werden nun am 27. Juni in Düsseldorf ausgelost, wie die HBL in einer Pressemitteilung kommunizierte. Sowohl die Liga als auch DYN übertragen die Auslosung ab 11:00 Uhr live bei YouTube. Die Mannschaften wurden im Vorfeld in zwei Gruppen - Nord und Süd - eingeteilt. Es gibt sechs Begegnungen im Norden und fünf im Süden.

Das unterklassige Team hat dabei immer Heimrecht. Spielen beide Teams auf demselben Niveau, so entscheidet das Los.

Die 22 Teams der 1. Runde im DHB-Pokal 2024/25

2. Handball-Bundesliga:

Nord

1. VfL Potsdam

VfL Lübeck-Schwartau

HSG Nordhorn-Lingen

TuSEM Essen

TuS N-Lübbecke

ASV Hamm-Westfalen

Süd

HC Elbflorenz 2006

HSC 2000 Coburg

VfL Eintracht Hagen

Eulen Ludwigshafen

SG BBM Bietigheim

3. Ligen:

Nord

HC Empor Rostock

MTV Braunschweig

Eintracht Hildesheim

TV Emsdetten

Wilhelmshavener HV

HSG Krefeld Niederrhein

Süd

HC Oppenweiler/Backnang

HSG Konstanz

SG Leutershausen

HSG Rodgau Nieder-Roden

TuS Ferndorf

*Es gelten jeweils die Platzierungen bzw. Liga-Zugehörigkeit aus der Saison 2023/24. Die unterklassige Mannschaft hat das Heimrecht; bei gleicher Klasse entscheidet das Los.

So läuft der DHB-Pokal 2024/25

Die Teilnehmer der 1. Runde werden in zwei Gruppen eingeteilt (Nord und Süd) und treffen in der Folge in sechs Spielen im Norden und fünf im Süden aufeinander. Das unterklassige Team hat immer Heimrecht.

In der 2. Runde (1. bis 3. Oktober 2024) greifen dann die Erstligisten in den Wettbewerb ein. Lediglich die drei Erstplatzierten des REWE Final4 2024 (Pokalsieger SC Magdeburg, Finalist MT Melsungen und die drittplatzierte SG Flensburg-Handewitt) überspringen auch diese Runde und starten im Achtelfinale (13./14. November 2024).

Die acht Teams, die sich dann noch im Wettbewerb befinden, spielen noch im selben Jahr am 19./20. Dezember 2024 die vier Teilnehmer am REWE Final4 2025 aus. Das Highlight-Event, welches 2025 zum dritten Mal in der Kölner Lanxess Arena ausgetragen wird, steigt im nächsten Jahr am 12. und 13. April.

Die Termine des DHB-Pokals 2024/25

1. Runde DHB-Pokal: 24./25. August 2024

2. Runde DHB-Pokal: 1. bis 3. Oktober 2024

Achtelfinale: 13./14. November 2024

Viertelfinale: 19./20. Dezember 2024

REWE Final4 (Halbfinals, Spiel um Platz 3 & Finale): 12. & 13. April 2025