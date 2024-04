DHB-Nachwuchs verliert zweiten Test gegen Frankreich

Nach dem 29:26-Sieg am Mittwoch in Bergneustadt musste die weibliche U18-Auswahl des Deutschen Handballbundes im zweiten Test-Länderspiel gegen Europameister Frankreich im Rahmen des Deutsch-Französischen Jugendwerks (DFJW) eine 21:24-Niederlage einstecken.

"24 Gegentreffer gegen den amtierenden Europameister zu kassieren, ist sehr beachtlich und spricht für eine gute Abwehr- und Torhüterleistung. 21 eigene Torerfolge waren allerdings zu wenig, um den Sieg von zwei Tagen zuvor zu wiederholen", so das Fazit auf der DHB-Homepage nach dem 21:24 im zweiten Vergleich, der im Gegensatz zum stimmungsvollen Duell am Vortag vor 712 Zuschauern in Bergneustadt unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen wurde.

"Wir haben bestimmt acht, neun ganz freie Würfe ohne Körperkontakt vergeben. Die Chancenverwertung war heute nicht gut", sagte Trainer Gino Smits. Seine Mannschaft brauchte einige Minuten, um ihren Rhythmus zu finden. So konnte der Europameister mit einem 4:0-Lauf auf 9:5 davonziehen. Deutschland hielt dagegen, doch die Smits-Sieben verpasste es immer wieder, sich selbst zu belohnen und die zum Teil gut herausgespielten Möglichkeiten zu verwerteten.

Nach dem 9:13-Pausenrückstand steigerte sich das DHB-Team in der Deckung. Smits setzte auf die gleiche Formation wie am Mittwoch in Bergneustadt, um zu sehen welchen taktischen Lösungen Frankreich dagegen greift. Zunächst hatte die Equipe Tricolore mit ihren beiden starken Spielmacherinnen Claire Koestner und Melissa Chantelly gute Antworten, aber im Laufe der Partie kontrollierte der Gastgeber die beiden Ideengeber im Rückraum immer besser.

Mit ein paar Gegenstoßtoren reduzierte die DHB-Auswahl den Rückstand mehrmals bis auf zwei Treffer. Die Chancenverwertung blieb allerdings weiterhin eine Schwachstelle beim deutschen Nachwuchs, sodass die Niederlage nicht zu verhindern war. "Ich bin mit der Leistung an sich nicht unzufrieden. Nur der Torabschluss und das Ergebnis haben mir nicht gefallen", sagte Smits nach dem 21:24 im zweiten Vergleich mit Frankreich.

Bereits am Samstag, 16 Uhr, kommt es zum dritten Aufeinandertreffen beiden Teams. "Dann können sich die Zuschauer in Menden auf hochklassigen Nachwuchshandball freuen. Die Partie wird live auf Sportdeutschland.TV und im Videocenter von handball.net gezeigt", so der DHB mit Blick auf den dritten Vergleich zwischen Deutschland und dem amtierenden Europameister Frankreich.

Deutschland: Steinecke, Lindemann; Walther (3), Frey, Werle (1), Litvinov (2), Christiansen, Heimann, Mertens (2), Bornhardt (3), Kern (4), Berens, Klocke (1), Lück (3), Tucholke (2/2), Ott

