DHB legt Kader für Vier-Nationen-Turnier fest

Ein Lehrgang, drei Länderspiele: Das Jahr 2024 startet für die männliche U20-Nationalmannschaft des Deutschen Handballbundes direkt mit attraktiven sportlichen Vergleichen.

Die Auswahl von U20-Bundestrainer Martin Heuberger bestreitet im spanischen Ciudad Real ein Vier-Nationen-Turnier und trifft dort auf Portugal (Donnerstag, 4. Januar, 17.30 Uhr), Frankreich (Freitag, 5. Januar, 13 Uhr) und zum Abschluss auf Gastgeber Spanien (Samstag, 6. Januar, 20.30 Uhr). Spielort ist die Quijote Arena.

Für die Maßnahme, die am Dienstag, 2. Januar, in Großwallstadt startet, hat Heuberger 16 Spieler nominiert. 12 der 16 DHB-Talente waren bereits bei den ersten Länderspielen der neuen U20-Nationalmannschaft Anfang November in Portugal dabei.

Nach einer 28:31-Niederlage im ersten Test, gewann die DHB-Auswahl die zweite Partie mit 31:30. Jetzt wird dieses Duell auch das Länderspieljahr 2024 einläuten.

Aufgebot U20-Nationalmannschaft Deutschland

Torsten Anselm (SG Pforzheim/Eutingen)

Connar Battermann (THW Kiel)

Julian Buchele (Frisch Auf Göppingen)

Florian Budde (Füchse Berlin)

Jarnes Faust (THW Kiel)

Max Günther (Füchse Berlin)

Leif Haack (HSG Ostsee)

Fritz Haake (SC Magdeburg)

Tim Hertzfeld (Dessau-Roßlauer HV)

Frederik Höler (Füchse Berlin)

David Móré (Rhein-Neckar Löwen)

Elias Newel (HC Oppenweiler/Backnang)

Henri Pabst (THW Kiel)

Anton Preußner (Füchse Berlin)

Marvin Siemer (Füchse Berlin)

Frederik Sondermann (TSV Bayer Dormagen)