DHB: Kostenfreie Spielverlegungen möglich

An diesem Wochenende, dem Final-Wochenende der Handball-EM in Deutschland, können im deutschen Handball auf Wunsch eines Teams kostenfrei Spiele verlegt werden.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft steht im Halbfinale der EM 2024 - am Freitag, 26. Januar, ab 20.30 Uhr gegen Dänemark, den Weltmeister der Jahre 2019, 2021 und 2023. In der LANXESS arena in Köln und live im ZDF.

Dazu kommt zwei Tage darauf ebendort noch ein Medaillenspiel - entweder um Bronze ab 15 Uhr oder das große Finale ab 17.45 Uhr. Jeweils live in der ARD.

Grundlage 2022 geschaffen

"Damit dies möglichst viele Menschen und vor allem die im Handball selbst Aktiven miterleben können, ist es möglich, dass Spiele bereits auf Wunsch einer Mannschaft kostenfrei verlegt werden können", teilte der Deutsche Handballbund (DHB) mit.

Näheres sei mit der jeweils zuständigen spielleitenden Stelle zu regeln. "Die Grundlage hierfür hat der Bundesrat bereits 2022 mit einem entsprechenden Beschluss geschaffen", heißt es.

Schober: "Wollen die Unterstützung maximieren"

„Wir spüren, wie die Öffentlichkeit mit unserer Nationalmannschaft fiebert", sagt Mark Schober, DHB-Vorstandsvorsitzender. „Dass Millionen Menschen allein via ARD und ZDF mit unserem Team fiebert, spüren auch unsere Spieler und das gesamte Trainerteam. Diese Unterstützung wollen wir am Wochenende maximieren."