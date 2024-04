DHB-Juniorinnen mit zweitem Sieg in Tschechien

Zweiter Test in Tschechien, zweiter deutlicher Sieg - und mit Optimismus in Richtung WM: Weniger als 24 Stunden nach dem 33:23 im ersten Spiel gelang der weiblichen U20-Nationalmannschaft des Deutschen Handballbunds ein 32:21 (14:12)-Erfolg im Rückspiel im tschechischen Slany.

Obwohl die DHB-Auswahl von Trainer Christopher Nordmeyer erneut auf vier Stammspielerinnen verzichten musste, kam sie dank einer starken zweiten Hälfte zu einem weiteren deutlichen Erfolg. Beste Werferinnen am Samstag waren Leoni Baßiner (Füchse Berlin) mit sieben Toren und Ida Petzold (TuS Metzingen) mit fünf Treffern.

Die deutsche Mannschaft startete furios, lag 7:3 vorne, ehe die Gastgeberinnen besser ins Spiel fanden und in der 25. Minute beim 10:10 sogar ausglichen. "Durch einige Wechsel und die Tatsache, dass wir in dieser Phase viele Chancen verworfen haben, kam Tschechien wieder heran", sagt Nordmeyer. Dass seine Mannschaft in dieser Phase nicht zurücklag, war den insgesamt zehn Paraden der starken Torfrau Norah Kothen (Borussia Dortmund) geschuldet, die vor der Pause zwischen den Pfosten stand. Mit den beiden letzten Treffern vor dem Seitenwechsel ging die DHB-Auswahl mit einer 14:12-Führung in die Kabine.

Danach steigerte sich die deutsche Abwehr aber gewaltig, ließ in der zweiten Hälfte nur noch neun Gegentore zu. Von 17:14 zog die deutsche Mannschaft auch dank eines zwischenzeitlichen 5:0-Laufs entscheidend auf 25:16 davon. Auch Marie Weiss, die nach der Pause im Tor stand, zeigte eine starke Partie. "Auf unsere Torfrauen war absolut Verlass", sagte Nordmeyer: "Und die Abwehr stand richtig gut." Insgesamt zog der DHB-Trainer ein sehr positives Fazit der beiden Tests: "Wir hatten beim Grand ohne Vier immer noch genug Asse in der Hinterhand. Zweimal auswärts mit jeweils über zehn Toren Unterschied in dieser Konstellation zu gewinnen, ist schon sehr gut. Zudem habe sich heute alle Feldspielerinnen in die Torschützenliste eingetragen, was für die Mannschaft spricht."

Anfang März hatte die U20 den zweiten Platz beim hochkarätig besetzten Vier-Nationen-Turnier in Ungarn belegt - mit Siegen über Vize-Europameister Dänemark sowie Frankreich und einer knappen Niederlage gegen Gastgeber Ungarn. Vor der Weltmeisterschaft in Nordmazedonien (19. bis 30. Juni) stehen noch zwei Lehrgänge sowie das Vier-Länder-Turnier in Portugal auf dem Programm, mit Spielen gegen die Gastgeber, Spanien und Frankreich. "Das werden nochmal drei Hochkaräter, dann wissen wir kurz vor der WM auch, wo wir stehen", sagt Nordmeyer.

in Slaný: Weibliche U20 Tschechien - Deutschland 21:32 (12:14)

Deutschland: Norah Kothen (Borussia Dortmund), Marie Weiss (TuS Metzingen); Lisa Fuchs (HC Erlangen/2), Julika Birnkammer (TSV Haunstetten/2), Kristina Fodjo (Berliner TSC/1), Sabrina Tröster (TuS Metzingen/1), Leoni Baßiner (Füchse Berlin/6), Alina Gaubatz (HC Leipzig/2), Gianina Bianco (Kurpfalz Bären/2), Lara Däuble (SG Schozach/Bottwartal/4), Lotta Röpcke (VfL Oldenburg/3), Leni Ruwe (HSG Blomberg-Lippe/3), Tabea Wipper (SC Markranstädt/1), Ida Petzold (TuS Metzingen/5)



Beste Werferin Tschechien: Veronika Vavrova (10)