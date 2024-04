DHB-Juniorinnen gewinnen trotz Ausfällen in Tschechien

Die deutschen Juniorinnen haben den ersten von zwei Tests in Tschechien am Freitagabend in Slaný mit 33:23 (14:8) gewonnen. Dabei musste U20-Trainer Christopher Nordmeyer auf einige Stammkräfte verzichten und konnte nur 14 Spielerinnen einsetzen.

"Magdalena Probst fiel erkrankt aus, Nieke Kühne verletzte sich im Training am Donnerstag, Matilda Ehlert und Ariane Pfundstein hatten die Reise nach Tschechien erst gar nicht antreten können", berichtet der Deutsche Handballbund auf seiner Homepage von den Widrigkeiten für die U20 von Deutschland. Diesen trotzten die DHB-Juniorinnen in Tschechien aber.

Die ebenfalls für die WM im Juni Nordmazedonien qualifizierten Tschechinnen hielten nur bis zum 4:4 mit, danach setzte sich die DHB-Auswahl mit einem 5:0-Lauf ab und hatte die Partie fortan unter Kontrolle - obwohl in Ida Petzold (TuS Metzingen) nur eine etatmäßige Spielerin aus dem Innenblock beim DHB-Team auf dem Feld stand.

Die Defensive der DHB-Juniorinnen war dennoch sehr gut eingestellt, aufgrund der Ausfälle von wichtigen Rückraumspielerinnen lief es im Angriff anfangs noch nicht so gut. "Wir haben zu Beginn einfach zu wenig Tore gemacht, aber dann lief es deutlich besser. Ich bin sehr zufrieden", meinte Nordmeyer, der anfügte: "Ich glaube, die Tschechinnen hatten sich deutlich mehr ausgerechnet."

Sieg mit zehn Toren

Nach dem 14:8 zur Pause setzte sich seine Mannschaft Tor um Tor ab, der deutlichste Abstand waren elf Treffer beim 27:16, am Ende hieß es 33:23. "Ich bin sehr froh, dass wir auch so deutlich gewonnen haben und dass wir nach der Pause richtig Gas gegeben haben", lobte Nordmeyer. Für das Tor des Tages sorgte Leoni Baßiner, die auf Pass von Torfrau Norah Kothen per Kempa im Gegenstoß vollendete.

Beste Werferinnen am Freitag waren die überragende Leni Ruwe (HSG Blomberg-Lippe) mit sieben Treffern, die sechsfache Torschützin Lara Däuble (SG Schozach/Bottwartal sowie Alina Gaubatz (HC Leipzig) mit fünf Treffern. Das Rückspiel findet bereits am heutigen Samstag, ebenfalls in Slaný, statt.

"Die Partie war ein guter Auftakt, das wollen wir morgen natürlich bestätigen. Wir hatten trotz der Ausfälle einiger großgewachsener Spielerinnen deutliche körperliche Vorteile und waren vorne und hinten sehr stark im Eins-gegen-Eins", meinte der Trainer, der auch am Samstag auf die gleichen 14 Spielerinnen zurückgreifen wird.

Anfang März hatte die U20 den zweiten Platz beim hochkarätig besetzten Vier-Nationen-Turnier in Ungarn belegt - mit Siegen über Vize-Europameister Dänemark sowie Frankreich und einer knappen Niederlage gegen Gastgeber Ungarn. Vor der Weltmeisterschaft in Nordmazedonien (19. bis 30. Juni) stehen noch zwei Lehrgänge sowie die finalen Testländerspiele in Portugal auf dem Programm.

Weibliche U20: Tschechien - Deutschland 23:33 (8:14)

Deutschland:

Norah Kothen (Borussia Dortmund)

Marie Weiss (TuS Metzingen)

Lisa Fuchs (HC Erlangen)

Julika Birnkammer (TSV Haunstetten/1)

Kristina Fodjo (Berliner TSC/2)

Sabrina Tröster (TuS Metzingen/2)

Leoni Baßiner (Füchse Berlin/3)

Alina Gaubatz (HC Leipzig/5)

Gianina Bianco (Kurpfalz Bären/3)

Lara Däuble (SG Schozach/Bottwartal/6)

Lotta Röpcke (VfL Oldenburg/1)

Leni Ruwe (HSG Blomberg-Lippe/7)

Tabea Wipper (SC Markranstädt/1)

Ida Petzold (TuS Metzingen/3)