DHB-Juniorinnen beenden Hauptrunde mit Sieg

Zum Abschluss der Hauptrunde konnte die U20-Nationalmannschaft bei der WM in Nordmazedonien einen 38:25-Erfolg gegen China verbuchen. Das Team von Christopher Nordmeyer hatte vor allem in Halbzeit eins große Mühe mit dem Gegner, lag nur mit 19:18 in Front. Am Donnerstag geht es für die DHB-Auswahl mit dem Duell gegen Rumänien weiter.

Magdalena Probst erzielte sechs Treffer für die DHB-Juniorinnen. Kenny Beele via DHB