DHB-Junioren verlieren Handball-Krimi gegen Spanien

Nach einem knappen 26:27 gegen Portugal und einem 31:28 gegen Frankreich hat Deutschland beim U20-Turnier in Spanien den Abschluss gegen den Gastgeber mit 30:31 verloren. Mit 2:4 Punkten landet das Team Ende so auf dem dritten Platz. Der Gesamtsieg ging an Spanien, das alle drei Spiele für sich entscheiden konnte.

Martin Heuberger war trotz der abschließenden Niederlage nicht unzufrieden mit dem Turnier in Spanien. Sascha Klahn