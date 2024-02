DHB-Junioren mit zwei Tests gegen die Schweiz

Mit Blick auf die U20-EM in Slowenien treffen die DHB-Junioren im März in zwei Tests auf den Nachwuchs der Schweiz. Die Kader sind noch nicht veröffentlicht, die Spielorte stehen hingegen bereits fest. Für Martin Heuberger und sein Team startet damit das Einspielen für die EM.

Das erste Heim-Länderspiel nach fünf Auswärtsspielen im November und Januar in Portugal und Spanien steht für die Junioren des DHB an: Am Donnerstag, 14. März, gastiert die deutsche U20-Nationalmannschaft in der Wunnensteinhalle in Großbottwar im Landkreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg zum ersten von zwei Test-Länderspielen gegen die Schweiz. Das Rückspiel ist zwei Tage später in Schaffhausen in der Schweiz.

Die beiden Länderspiele bilden für die Mannschaft des Trainerduos Martin Heuberger und Dr. Alexander Koke den Abschluss des einwöchigen Lehrgangs (11. bis. 17. März) im schwäbischen Ruit. "Mit Blick auf die Europameisterschaft im Juli in Slowenien geht es langsam um die Festigung des Kaders und ums Einspielen, da ist jede Einheit und jedes Spiel wichtig", sagt Martin Heuberger.

Anfang Januar war die Mannschaft, die als U19 im Vorjahr WM-Fünfter geworden war, Dritter beim Vier-Länder-Turnier im spanischen Ciudad Real geworden - mit Licht und Schatten, wie Martin Heuberger in seiner Analyse betont.

"Bei der Auftaktniederlage gegen Portugal war noch zu viel jugendlicher Leichtsinn im Spiel, danach haben wir uns aber kontinuierlich gesteigert mit dem Sieg gegen die physisch starken Franzosen und der besten Turnierleistung trotz Niederlage gegen Welt- und Europameister Spanien. Da haben wir richtig gut gespielt, schade, dass wir uns nicht belohnt haben", so der Bundestrainer.

Beim Lehrgang in Ruit, Großbottwar und Schaffhausen geht es für das DHB-Team um das Einspielen für die EM. Im Mai folgen dann noch zwei Länderspiele in Ungarn, gleich vor der EM steht als finale Standortbestimmung die traditionelle Airport Trophy in der Schweiz an, wo die DHB-Auswahl erneut gegen die Gastgeber sowie Frankreich und Spanien gehen wird.