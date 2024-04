DHB interessiert: Nächste Handball-Großturniere in Deutschland?

Zuletzt bekam Deutschland als Juniorpartner den Zuschlag für die Handball-WM 2029. Der Deutsche Handballbund zeigt sich an der Ausrichtung weiterer Großturniere interessiert.

Findet nach der Männer-EM 2024 (u.a. in Köln) bald wieder eine EM in Deutschland statt? Sascha Klahn

Der europäische Handball-Dachverband EHF hat den Zeitplan für den Bewerbungsprozess bezüglich der Ausrichtung der Europameisterschaften 2030 und 2032 bestätigt. Demnach müssen die formellen Bewerbungen bis zum 1. Juni 2024 bei der EHF eingereicht werden. Das Exekutivkomittee will die Bewerbungen in der September-Sitzung bestätigen. Am 14. Dezember sollen in Wien dann die Turniere vergeben werden.

Laut EHF haben insgesamt 13 verschiedene Verbände ihr Interesse an der Ausrichtung der Turniere bekundet. Deutschland steht bei drei der vier Europameisterschaften auf der Liste: Bei der Männer-EM 2030, der Männer-EM 2032 und der Frauen-EM 2032. Einzig für die Frauen-EM 2030 steht der DHB nicht auf der Liste. Der Schweizerische Handball-Verband (SHV) ist der einzige, der sein Interesse für alle vier bekundet hat.

Der DHB hat im Januar die Handball-EM der Männer 2024 ausgerichtet. Fraglich, ob die Männer-EM 2030 noch eine ernsthafte Option für Deutschland ist, da der DHB 2029 bei der WM zumindest als Juniorpartner der Franzosen mit im Boot ist. Auch Frankreich dürfte deshalb für die EM 2030 raus sein. Folgende Länder haben ihr Interesse an der Ausrichtung der Turniere hinterlegt:

Männer-EM 2030

Österreich

Kroatien

Tschechien

Dänemark

Estland

Frankreich

Deutschland

Polen

Schweiz

Frauen-EM 2030

Montenegro

Serbien

Schweiz

Türkei

Männer-EM 2032

Österreich

Kroatien

Estland

Frankreich

Deutschland

Slowenien

Schweiz

Türkei

Frauen-EM 2032

Dänemark

Deutschland

Montenegro

Polen

Schweiz

Serbien