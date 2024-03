DHB-Frauen wollen mit Olympiaticket nachziehen

Die erfolgreiche Olympia-Qualifikation der deutschen Handballer hat auch beim Frauen-Team für große Freude gesorgt. "Es ist geil, dass die Männer vorgelegt haben. Wir wollen natürlich mitziehen. Es wäre ein Traum, wenn beide Mannschaften bei den Olympischen Spielen vertreten wären", sagte Nationalspielerin Julia Behnke am Mittwoch bei einem Pressetermin in Neu-Ulm.

Julia Behnke will nach 100 Länderspielen nun auch zu Olympia Marco Wolf

Dort kämpft das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch vom 11. bis 14. April um das Paris-Ticket. Gegner des WM-Sechsten sind Slowenien, Montenegro und Paraguay. Der Vorverkauf laufe gut, betont man beim Deutschen Handballbund, vor allem der Samstag mit dem Duell gegen den EM-Dritten Montenegro sei stark nachgefragt. Die beiden besten Teams qualifizieren sich für die Sommerspiele, wo die Handball-Frauen letztmals 2008 in Peking dabei waren.

"Wir dürfen nicht blauäugig sein und da reinlaufen mit dem Gedanken: 'Das wird schon irgendwie'", warnte Gaugisch und sprach von Gegnern auf Augenhöhe. Zum entscheidenden Vorteil soll wie schon bei den Männern der Heimvorteil werden. "Das kann uns Rückenwind bescheren und dem Gegner Druck machen", so Gaugisch. Er verspricht sich vom Heim-Publikum, "diese paar Prozent mitnehmen zu können". Behnke meinte: "Das Kribbeln kommt langsam. Olympische Spiele sind der Traum aller Sportler. Da steigt die Nervosität."

Das Männer-Team hatte sich am vergangenen Sonntag bei seinem Ausscheidungsturnier durch ein 34:31 im entscheidenden Spiel gegen Österreich Rang zwei und damit die Olympia-Teilnahme gesichert. "Ich habe das als Fan im Fernsehen verfolgt und bei allen drei Spielen mitgefiebert. Da ging der Puls hoch. Zugleich steigt das Gefühl, dass man selbst nah dran ist", berichtete Gaugisch.

"Die Fans haben hier immer schon bewiesen, dass sie ein wichtiger Faktor sind, wenn es darum geht Spiele zu gewinnen", verspracht Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger. Ihr Ulmer Pendant Martin Ansbacher betonte: "Es ist eine große Ehre, so ein internationales Turnier ausrichten zu können. Ich bin mir sicher, dass es die ganzen Handballfans der Region hier herbringen wird. Ulm und Neu-Ulm als Sportstadt können hier einiges mitnehmen."

"Olympia ist ein Erlebnis, das ich so noch nicht hatte. Es ist die große Bühne, in der alle Nationen und alle Sportarten zusammen kommen", so Behnke, die im November 2013 für den DHB debütierte und zuletzt bei der EM-Qualifikation gegen die Slowakei ihr 100. A-Länderspiel bestritt. "Es ist ein Traum, dass beide Teams dabei sind."

Im Vorfeld der Olympiaqualifikation muss man noch das Ticket für die Handball-EM lösen. Aus den insgesamt drei Spielen gegen die Ukraine (4. April/19 Uhr) und gegen Israel (6. und 7. April/17 Uhr und 18 Uhr) muss man rechnerisch noch einmal punkten. Praktisch hat man das EM-Ticket aber schon in der Tasche, doch der Gruppensieg hätte auch Auswirkungen auf die Setzliste in der Vorrunde. "Die drei Spiele sind eine gute Möglichkeit für uns. Ich bin froh, dass wir nicht von 0 auf 100 in Quali gehen."

Spielplan Olympia-Quali Frauen Handball