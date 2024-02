DHB-Frauen verzichten bei EM-Qualifikation auf Top-Torschützin der HBF

Bundestrainer Markus Gaugisch hat am Mittwochmittag vor dem Abflug aus Deutschland das Aufgebot der DHB-Frauen für die EM-Qualifikation um drei Spielerinnen reduziert. Gaugisch verzichtet u.a. auf die Top-Torschützin der Handball Bundesliga Frauen.

Damit stehen die 16 Spielerinnen fest, die am morgigen Donnerstag (29. Februar, um 18 Uhr) in der City Sports Hall im slowakischen Sala auf die Gastgeberinnen treffen werden (live auf Sportdeutschland.TV).

Neben der Top-Torschützin der HBF, Toni-Luisa Reinemann, sind auch Torhüterin Dinah Eckerle und Außenspielerin Johanna Stockschläder nicht mit in die Slowakei gereist und haben das Mannschaftsquartier in Düsseldorf verlassen.

Im Anschluss an das Hinspiel am Donnerstag reist die DHB-Auswahl am Freitag (1. März) zurück nach Deutschland. Am Sonntag (3. März) steht in der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf das Rückspiel gegen die Slowakei auf dem Programm. Sport1 überträgt die Partie im Free-TV.