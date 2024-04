DHB-Frauen "fokussiert" und mit "voller Dynamik"

Die DHB-Frauen wurde ihrer Favoritenrolle im ersten Spiel gegen Israel gerecht und sind auf dem Weg zur perfekten Qualifikation für die Handball-EM - der letzte Stein soll heute gesetzt werden. "Alle waren fokussiert und sind mit voller Dynamik reingegangen", lobte Bundestrainer Markus Gaugisch.

In der Qualifikation für die nächste Handball-EM der Frauen hat Deutschland mit dem 35:12 (18:7) den nächsten Kantersieg eingefahren und steht nun bei 10:0 Punkten. Der Gruppensieg war schon vorher klar, ebenso hatte Gegner Israel bereits keine Chance mehr auf das Weiterkommen. Den Rückenwind will das Team mit in die nächste Woche anstehende Olympia-Quali mitnehmen. In Neu-Ulm geht es für die DHB-Frauen ab Donnerstag gegen Slowenien, Montenegro und Paraguay um zwei Tickets nach Paris.

"Das Spiel war für uns da, um zu sehen, was wir davon mitnehmen können. Wir konnten aber auch nicht alles ausprobieren, weil Israel auf eine komplett andere Art Handball spielt, mit extrem viel Bewegung", so Bundestrainer Markus Gaugisch nach dem aufgrund der Situation in Israel nach Deutschland verlegten Auswärtsspiel in Heidelberg - der sportliche Wert dürfte auch im heutigen Rückspiel aufgrund des Leistungsunterschied überschaubar sein.

"Wir haben die Belastung verteilt und ein paar Gleingruppenaktionen ausprobieren können", zeigte sich Gaugisch auf der DHB-Homepage zufrieden. "In unserer Situation war es natürlich auch wichtig, dass keine Verletzten dazu kommen. Doch da muss ich auch ein Lob an unsere Spielerinnen aussprechen, die trotzdem mit allem in die Zweikämpfe gehen und Vollgas geben. Alle waren fokussiert und sind mit voller Dynamik reingegangen."

Spielerinnen zufrieden

"Ich würde sagen, es war schon standesgemäß", erklärte Meike Schmelzer. "Fehler gehören zum Handball dazu. Von daher würde ich auf unsere Fehler nicht so ein großes Augenmerk legen. Die Hauptsache war, dass wir so ein paar Dinge nochmal im Detail probiert haben, die wir vielleicht nächste Woche brauchen und deswegen sind wir zufrieden mit dem Spiel."

Mareike Thomaier befand: "Ich glaube, wir können zufrieden sein. Wir haben gesagt, wir probieren viel aus und das haben wir gemacht. Das da dann nicht alles funktioniert, ist ganz normal. Da dran arbeiten wir, aber für so etwas sind solche Spiele auch extrem wertvoll."

"Wir haben heute mit einem souveränen Sieg den Samstag beendet", blickte Alexia Hauf auf den 35:12-Endstand und fügte an: "Wir konnten viel für uns mitnehmen, neue Sachen einstudieren, festigen und ausprobieren. Daher hat uns das Spiel auf jeden Fall etwas gebracht. Die vereinzelten technischen Fehler gehören dann dazu, wenn man etwas ausprobiert. Aber genau dafür sind solche Spiel da."

Abschluss heute im Free-TV

Deutschland hatte sich im nach Heidelberg verlegten Auswärtsspiel keine Probleme, nach einem 6:1 nahm Israel bereits die erste Auszeit - es folgte der nächste Gegenstoß von Alexia Hauf zum 7:1. Beim 16:6 war es erstmals zweistellig und nach dem 18:7 zur Pause ging es über ein 30:10 zum deutlichen 35:12-Endstand.

Während sich die Ukraine und die Slowakei in der Gruppe 2 der Qualifikation für die Handball-EM der Frauen heute um den zweiten Tabellenplatz duellieren, will Deutschland in Heidelberg die Gruppe mit einem weiteren deutlichen Erfolg beschließen und weiteres Selbstvertrauen für die in der nächste Woche anstehende Olympia-Qualifikation einfahren. Sport1 überträgt die heutige Begegnung ab 18 Uhr live im Free-TV.

"Die Sachen verbessern, die heute nicht so gut geklappt haben und an den Dingen, die gut geklappt haben, weiterarbeiten", sei das Ziel so Mareike Thomaier. "Wir gehen von Spiel zu Spiel und setzen da den Fokus. Die Vorfreude auf die Olympia-Quali steigt aber natürlich trotzdem." Auch Meike Schmelzer betont: "Auf das Spiel wollen wir uns noch einmal fokussieren und seriös abhaken und dann können wir den vollen Fokus auf die Olympia-Quali richten."

cie mit Material dpa und DHB

Qualifikation Handball-EM der Frauen - Gruppe 2

Gruppe 2, Qualifikation Handball-EM Frauen