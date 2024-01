DHB-Ehrenpräsident Ulrich Strombach wird 80

Am heutigen Samstag feiert Ulrich Strombach seinen 80. Geburtstag. Der Jurist aus Gummersbach war von 1998 bis 2013 Präsident des Deutschen Handballbundes, mit fünfzehn Dienstjahren hat er die zweitlängste Amtszeit. Bei seinem Abschied auf dem DHB-Bundestag in Düsseldorf wurde er zum Ehrenpräsidenten des Verbandes ernannt.

Im Jahr 1998 übernahm Ulrich Strombach das Amt des Präsidenten des Deutschen Handballbundes von Bernd Steinhauser. Sportlich ist diese Zeit mit den Erfolgen der Ära von Heiner Brand verknüpft, unter anderem mit dem EM-Titel 2004 sowie Olympia-Silber im gleichen Jahr und dem Wintermärchen bei der Heim-WM 2007. Titel im Nachwuchs sowie die letzte Medaille bei den Frauen fallen ebenso in seine Amtszeit.

Nach fünfzehn Jahren an der Spitze des gut 830 000 Mitglieder starken Verbandes hatte sich Strombach aus privaten Gründen nicht zur Wiederwahl gestellt. Schon auf dem vorangegangenen Bundestag 2011 in Wiesbaden hatte er nur noch für eine verkürzte Legislaturperiode von zwei Jahren zur Verfügung gestanden, um die Suche nach einem Nachfolger zu ermöglichen. Als Nachfolger wurde Bernhard Bauer gewählt, auf dem Bundestag 2013 wurde Ulrich Strombach zudem zum Ehrenpräsidenten des DHB ernannt.

"Ich habe wunderschöne Jahre erlebt im DHB", sagte Ulrich Strombach in seinem Abschiedsinterview im Jahr 2013 und erklärte: "Wir haben viele kontroverse Lösungen suchen müssen. Wir haben uns auseinandergesetzt, aber letztlich immer zu vernünftigen, einvernehmlichen Lösungen gefunden. Und das über diesen langen Zeitraum." Ob er stolz auf seine Amtszeit sei? "Stolz bin ich auf gar nichts. Ich freue mich und bin glücklich darüber, dass ich so eine wunderschöne Zeit im Handball haben konnte."

Neben den sportlichen Erfolgen stellte Ulrich Strombach bei seinem Abschied zudem die Entwicklung im wirtschaftlichen Bereich heraus, in seiner Amtszeit sei es nicht nur gelungen den Verband zu entschulden, er führte "eine finanzielle Entlastung in dieser Zeit in einer siebenstelligen Höhe, wobei die erste Zahl keine Eins und auch keine Zwei ist", an und antwortete auf die Frage ob er rückblickend etwas anders machen würde: "Wenn ich jetzt lange nachdenken würde, würde mir da sicher viel einfallen. Wenn ich mal die entscheidende Entwicklung sehe, meine ich eigentlich, keine katastrophalen Fehler festzustellen."

"Strombach begann seine Funktionskarriere in den Jahren von 1977 bis 1993 als Vorsitzender der Handballabteilung des VfL Gummersbach. Zum DHB kam er 1980 und war bis 1993 Sprecher der Männer-Bundesligavereine, ferner von 1988 bis 1993 Mitglied in der Technischen Kommission und von 1993 bis 1998 Vizepräsident im Bereich Leistungssport. Von 1996 bis 2008 fungierte Strombach auch als Präsident des IHF-Schiedsgerichts. Zudem zählte er zu den Mitgliedern des ICAS (International Council of Arbitration for Sport) in Lausanne", berichtet die DHB-Homepage über weitere Ämter.

"Ich danke Ulrich Strombach für das, was er in rund fünf Jahrzehnten für den Handballsport in unserem Lande und insbesondere als DHB-Präsident gleistet hat und wünsche ihm für das neue Lebensjahrzehnt alles Gute, vor allem weiterhin Gesundheit", gratuliert der amtierende DHB-Präsident Andreas Michelmann. "Nach seinem Besuch als Ehrengast beim Eröffnungsspiel der diesjährigen EM in Düsseldorf hofft der Jubilar Strombach jetzt auf ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk der DHB-Auswahl ... gern spätestens am Sonntag, dem 28. Januar, dem Finaltag in Köln", so der DHB weiter.