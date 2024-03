DHB-Doppelpack: Auch Frauen-Bundestrainer Gaugisch erhält neuen Vertrag

Der Deutsche Handballbund hat am Wochenende wegweisende Entscheidungen getroffen - und neben dem Vertrag von Alfred Gislason auch den von Frauen-Bundestrainer Markus Gaugisch verlängert.

Keine halben Sachen: Wie der DHB am Montagvormittag mitteilte, wurden die Verträge der Bundestrainer Markus Gaugisch und Alfred Gislason auf einen Schlag verlängert. Dies habe das DHB-Präsidium am Samstag in einer digitalen Zusammenkunft einstimmig beschlossen.

Während Gislasons neues Arbeitspapier auch die Heim-WM 2027 umfasst, läuft Gaugischs neuer Vertrag nun bis zum 30. Juni 2026. Gaugisch darf sich dabei allerdings auch auf eine Heim-Weltmeisterschaft freuen: 2025 findet vom 27. November bis 14. Dezember die Handball-WM in Deutschland und den Niederlanden statt.

"Es ist eine Ehre, für die deutsche Nationalmannschaft arbeiten zu können, und ich freue mich über das ausgesprochene Vertrauen", wird Gaugisch, der seit 2022 für die A-Nationalmannschaft verantwortlich zeichnet, vom DHB zitiert: "Wir werden im Team kontinuierlich und zielstrebig weiterarbeiten."

Kurzfristiges Ziel ist eine Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris 2024. Vom 11. bis zum 14. April wird Neu-Ulm Schauplatz eines der drei Olympia-Qualifikationsturniere sein. Der WM-Sechste bekommt es dabei mit dem WM-Siebten Montenegro, dem EM-Achten Slowenien sowie Paraguay als Panamerika-Vertreter zu tun - und muss in der Vierergruppe mindestens Zweiter werden.

Gaugisch: "Die Chance, näher an die Weltspitze heranzurücken"

"Olympische Spiele und eine Heim-Weltmeisterschaft sind Ziele, die keiner externen Motivation bedürfen und uns die Chance geben, näher an die Weltspitze heranzurücken", glaubt Gaugisch. DHB-Präsident Andreas Michelmann ist von der Doppel-Verlängerung an der Spitze der Nationalmannschaften überzeugt: "In den vergangenen Jahren haben wir auch mit Blick auf andere Nationen gelernt, dass Kontinuität ein Schlüssel für sportlichen Erfolg ist."

Sportvorstand Axel Kromer hofft, dass die geschaffenen Fakten für die jeweils anstehenden Olympia-Qualifikationen von Vorteil sein können. An der sportlichen Zielstellung gäbe es keine Zweifel: "Wir wollen erstmals seit 2008 wieder mit unseren Männern und Frauen bei den Olympischen Spielen vertreten sein." Den ersten Auftrag nach der Vertragsverlängerung würde Gaugisch gerne erfüllen.