DHB-Debütant Marko Grgic: "War aufregend und sehr überwältigend"

Bei der 28:34-Pleite der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen Schweden hat Marko Grgic sein Länderspiel-Debüt gegeben. Der Rückraumspieler des ThSV Eisenach über seinen Einstand:

In der zweiten Hälfte war es soweit: Marko Grgic kam auf die Platte. Der 20-Jährige blieb bei seinem ersten Spiel im DHB-Trikot ohne Tor, holte aber immerhin einen Siebenmeter heraus (den Tim Hornke vergab). Grgic und Co. verloren das Test-Länderspiel im südschwedischen Växjö deutlich mit 28:34 (11:19).

"Es war aufregend und sehr überwältigend, mein erstes Länderspiel jetzt gemacht zu haben. Ich nehme mit, dass ich in ein bis zwei Situationen noch ein bisschen cleverer sein könnte. Das ich nicht ganz so viel Respekt haben muss. Obwohl das auch schon die Spieler sind, gegen die ich auch in der Bundesliga gespielt habe war das doch etwas anderes heute", sagte Marko Grgic danach.

"Ich denke, dass ich das eigentlich ganz in Ordnung gemacht habe für mein erstes Spiel für Deutschland", so Grgic. Er erklärte: "Alfred hat mir gesagt, ich solle ich selbst sein und ich bin zufrieden mit mir. Ich habe das gemacht, was ich am besten kann: Handball spielen, Situationen für andere schaffen oder für mich selbst vorbereiten. Ohne Druck da reingehen und mir haben diese zehn/fünfzehn Minuten sehr viel Spaß gemacht."

Olympia für Grgic kein Thema

Der Neuling betonte, dass er aus der Lehrgangswoche viel mitnehme. "Das waren viele Trainings auf höchstem Niveau. Ich habe von vielen Spielern, Situationen und Entscheidungen, die sie treffen, gelernt und habe mit vielen gesprochen und sie viel gefragt."

Nächstes Ziel Olympia? Der Rückraumspieler gibt sich zumindest nach außen hin bescheiden: "Mein nächster Traum ist wieder mal dabei zu sein. Olympia ist noch nicht mein persönliches Ziel, das war auch klar. Da mache ich mir auch keinen Stress, deswegen würde ich gerne im Herbst wieder angreifen um irgendwann fest dabei zu sein - auch mit Blick Richtung WM 2025."

Wer ist Marko Grgic?