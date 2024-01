DHB bietet Amateurklubs kostenfreie Spielverlegungen an

Erstmals seit dem Januar 2019 steht eine deutsche Handball-Nationalmannschaft wieder im Halbfinale eines großen Turniers. Um "maximale Aufmerksamkeit" zu generieren, greift der Deutsche Handballbund zu ungewöhnlichen Mitteln.

Ruht der Ball am Wochenende in diversen Amateurligen? Der DHB hat kostenfreie Spielverlegungen angeboten. imago images

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

An diesem Wochenende fallen in Köln die Entscheidungen bei der ersten Handball-Europameisterschaft der Männer in Deutschland. Wer schnappt sich Rang fünf? Wer gewinnt welche Medaille? Und der Europameister von 2016 ist mittendrin.

Deswegen greift der Deutsche Handballbund auch zu ungewöhnlichen Mitteln. Wie aus einer Pressemitteilung des Verbandes vom Donnerstag hervorgeht, sollen möglichst viele Handballbegeisterte die fünf verbleibenden Spiele bei der Handball-EM verfolgen können.

"Damit dies möglichst viele Menschen und vor allem die im Handball selbst Aktiven miterleben können, ist es möglich, dass Spiele bereits auf Wunsch einer Mannschaft kostenfrei verlegt werden können", schreibt der DHB und fügt an: "Näheres ist mit der jeweils zuständigen spielleitenden Stelle zu regeln. Die Grundlage hierfür hat der Bundesrat bereits 2022 mit einem entsprechenden Beschluss geschaffen."

"Diese Unterstützung wollen wir am Wochenende maximieren"

Eingeläutet wird das Finalwochenende am Freitag um 15 Uhr, wenn Slowenien und Ungarn um Rang fünf streiten. Anschließend steigt ab 17.45 Uhr das erste EM-Halbfinale zwischen Rekord-Weltmeister Frankreich und Titelverteidiger Schweden. Um 20.30 Uhr ist die deutsche Mannschaft mit ihrem Semifinale dran, Gegner ist Top-Favorit Dänemark, der 2019, 2021 und 2023 den Weltmeister-Titel hatte feiern können. Am Sonntag dann steigt ab 15 Uhr die Partie um Bronze sowie ab 17.45 Uhr das EM-Endspiel.

Podcast Keine Angst vor Handball-Goliath Dänemark? (mit Fabian Wiede) Handball-Nationalspieler Fabian Wiede von den Füchsen Berlin analysiert Deutschlands Halbfinal-Gegner Dänemark und gibt ein Update zu seiner Genesung. Die News: Union Berlin Trainer Bjelica watscht Sané, die Verletzungsmisere bei den Bayern geht weiter und Werder Bremen mit neuem Investoren-Bündnis. alle Folgen

"Wir spüren, wie die Öffentlichkeit mit unserer Nationalmannschaft fiebert", sagt Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes, und ergänzt: "Dass Millionen Menschen allein via ARD und ZDF mit unserem Team fiebern, spüren auch unsere Spieler und das gesamte Trainerteam. Diese Unterstützung wollen wir am Wochenende maximieren."

Aus diesem Grund können Spielpaarungen kurzfristig verlegt werden. 12,98 Millionen TV-Zuschauer verfolgt 2016 das letzte deutsche Endspiel, das die DHB-Auswahl mit einem 24:17 gegen Spanien krönte.