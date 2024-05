DHB bestätigt: Ingo Meckes wird neuer Vorstand Sport

Ingo Meckes wird neuer Vorstand Sport des Deutschen Handballbundes. Der DHB bestätigte die von handball-world bereits unter der Woche gehandelte Personalentscheidung am heutigen Sonntag nach einer Präsidiumssitzung in Hamburg.

Ingo Meckes - neuer Vorstand Sport des DHB - war zuletzt in der Schweiz in ähnlicher Funktion tätig. picture alliance/KEYSTONE

"Ingo Meckes hat in der Schweiz über mehr als ein Jahrzehnt in jeder Hinsicht herausragende Arbeit geleistet und vorbildliche Strukturen geschaffen. Er bringt ein internationales Netzwerk sowie Expertise als erfolgreicher Sportmanager mit und startet mit fokussiertem Blick auf die positive Weiterentwicklung im Deutschen Handballbund", sagte Andreas Michelmann.

Der Präsident des DHB fügte an: "Diese neue Energie wird uns im laufenden Jahrzehnt des Handballs und darüber hinaus guttun. Mit der Berufung von Ingo Meckes setzen wir konsequent die begonnene Professionalisierung des Leistungssports auf allen Ebenen und in allen Facetten fort."

Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des DHB, fügte an: "Ich habe mit Ingo Meckes bereits seit mehreren Jahren in verschiedenen internationalen Gremien vertrauensvoll und erfolgreich zusammengearbeitet. Ich schätze ihn als absoluten Experten und geradlinigen Kollegen, der mit einer sehr offenen Art sehr gut zu uns passt, und freue mich auf den künftigen gemeinsamen Weg."

handball-world vor vier Tagen: Wird Ingo Meckes neuer Vorstand Sport des DHB?

Vorfreude bei Ingo Meckes

"Ich bin stolz, künftig im Deutschen Handballbund mitzuarbeiten, und freue mich auf neue, gemeinsame Herausforderungen mit den Teams auf und neben den Spielfeldern", sagt Ingo Meckes. "Im Schweizer Sportsystem habe ich in zwölfeinhalb Jahren wertvolle Erfahrungen gesammelt und durfte zur positiven Entwicklung des Handballs beitragen. Jetzt geht es mit dem Deutschen Handballbund auf eine neue und intensive Reise."

"Bisher habe ich die deutschen Handball-Nationalmannschaften als meist zu starke Gegner kennengelernt, aber das Verhältnis zum DHB war auf allen Ebenen immer von großer Wertschätzung geprägt", so Ingo Meckes, der als Kreisläufer für Dormagen in der Handball Bundesliga spielte weiter. Zuletzt war Chef Leistungssport und Mitglied der Geschäftsführung des Schweizer Handball-Verbandes

"Meine Aufgabe ist es, mit Spielerinnen und Spielern, Trainerinnen und Trainern, Staff und dem gesamten Personal des Leistungssports sowie des Schiedsrichterwesens den Weg des deutschen Handballs mitzugestalten", erläutert Meckes. "Das ist mit enormer Vorfreude verbunden und ich bin sehr neugierig, von innen intensiv kennenzulernen, was ich bisher von außen als sehr eindrucksvoll erlebt habe."

Über Ingo Meckes:

Ingo Meckes wirkte bis einschließlich der EHF EURO 2024 dieses Jahres als Chef Leistungssport und Mitglied der Geschäftsführung des Schweizer Handball-Verbandes und war als Delegationsleiter der Schweizer Nationalmannschaft am 10. Januar auch Teil des Düsseldorfer Weltrekordspiels gegen Deutschland.

"2011 hatte er seine Laufbahn im SHV begonnen und seitdem die Struktur des Leistungssports nachhaltig entwickelt - mit den Männern als zuletzt regelmäßigen Teilnehmern bei EM- und WM-Endrunden, dem Aufbau der Handball-Akademie Frauen als Fundament für internationales Format des A-Teams und generell einem leistungsstarken Nachwuchs als Basis. Zudem hatte er einen großen Anteil am Zuschlag für die Schweiz als Co-Ausrichter der EHF EURO 2024 der Frauen und der EHF EURO 2028 der Männer", so der DHB.

Der 47-jährige Meckes bringt zudem eine eigene Handball-Historie mit, er spielte als Kreisläufer für den TSV Bayer Dormagen mehrere Jahre in der Bundesliga. Vor seinem Engagement in der Schweiz leitete der Diplom-Betriebswirt ein Logistikprojekt mit 130 Mitarbeitenden. Auf internationalem Parkett agiert Meckes unter anderem als Vorsitzender des Nations Committee Men des Europäischen Handball-Föderation EHF und war für die Schweiz in weiteren internationalen Gremien ein anerkannter Vertreter.

Kromer-Nachfolger startet am 1. September

Seine Tätigkeit als Vorstand Sport des DHB wird Ingo Meckes Verbandsangaben zu Folge zum 1. September beginnen. "In den Auswahlprozess eines dem Vorstand Sport zugeordneten Managers für die Männer-Nationalmannschaft sowie Neustrukturierungen des weiblichen Leistungssports wird er bereits eingebunden sein", so der DHB.

Los geht es bereits Ende September mit den ersten Länderspielen der Frauen-Nationalmannschaft. Bei den Männern steht zum Einstand am 6./7. November in der Qualifikation zur EHF EURO 2026 ein Heimspiel auf dem Programm. Der Gegner: die Schweiz - Meckes‘ altes Team.

"Der bis zum 31. Dezember dieses Jahres laufende Vertrag mit Axel Kromer als DHB-Vorstand Sport wird - wie am 4. Mai beschlossen und kommuniziert - nicht verlängert", betont der Deutsche Handballbund unterdessen.

"Es bleibt unsere Zielsetzung, dass Axel Kromer bei den Olympischen Spielen als Leiter der Handballmannschaften seine Aufgaben wahrnimmt", sagt DHB-Präsident Andreas Michelmann. "Ich möchte die Gelegenheit noch einmal nutzen, mich bei Axel Kromer für die in verschiedenen Positionen für den Deutschen Handballbund geleistete Arbeit zu bedanken."

Begonnen hat der DHB-Mitteilung zu Folge auch der Prozess der Neubesetzung der Vorstandsposition Finanzen und Recht. Ziel des Präsidiums ist es, den BGB-Vorstand - bestehend aus dem Vorstand Sport, dem Vorstand Finanzen und Recht sowie dem Vorstandsvorsitzenden Mark Schober - auch über den Wechsel ins Jahr 2025 vollständig zu besetzen und damit ein stabiles Fundament für den DHB zu schaffen.