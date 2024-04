DHB-Auswahl freut sich, "perfekten Matchplan" umgesetzt zu haben

Die Stimmungslagen bei den drei europäischen Vertretern des Olympischen Qualifikationsturniers in Neu-Ulm könnten nach dem ersten Turniertag unterschiedlicher kaum sein. Während die Deutschen einen gut umgesetzten "perfekten Matchplan" (Maidhof) bilanzierten und freudig auf das Wochenende vorausblicken, sehen sich Slowenien und Montenegro mit Hausaufgaben konfrontiert.

"Platt!" sei er nach diesen 60 Minuten, sagte Bundestrainer Markus Gaugisch nach dem Auftaktspiel am Donnerstag in der Olympia-Qualifikation gegen Slowenien. In Neu-Ulm vor etwas mehr als 4.000 Zuschauern war der DHB-Auswahl ein 31:25-Sieg gelungen. "Ich bin sehr glücklich über die Leistung", konnte sich Gaugisch zugleich über Art und Weise freuen, wie diese erste Aufgabe gemeistert wurde.

"Wir standen vor diesem Spiel alle unter Druck, haben die Chance aber in der eigenen Hand und haben es trotz der Situation hingekriegt", zeigte sich Gaugisch glücklich. Die Grundlage sei die Abwehr gewesen. "Das ist ein lebhaftes Team, wir verteidigen mit Leidenschaft. Ich war mit sehr vielem zufrieden. Der Deckungsverbund hat funktioniert."

Der Auftakt gegen Slowenien sei indes, über die gute Arbeit auf dem Spielfeld hinaus, auch Denksport gewesen. "Wir mussten viel denken auf der Bank. Wir haben sehr viel über Lösungen gesprochen. Dragan ist ein richtiger Fuchs, der das teilweise anders gespielt hat, als wir es erwartet hatten. Auf so etwas zu reagieren, das war super", sieht Gaugisch einen weiteren positiven Aspekt.

Denksport-Aufgaben von "Fuchs" Adzic

Auch die Fehlerzahl fiel für den 49-Jährigen in die Kategorie 'erfreulich': "Fünf Ballverluste sind für uns ein Sensationswert. Wir waren sehr klar in unseren Aktionen. Da müssen wir so weitermachen. Wir hatten auch vor allem in der ersten Halbzeit eine sehr gute Wurfquote von 70 Prozent, das hat schon einen Unterschied gemacht" - ein Sonderlob für Julia Maidhof, ohne sie direkt hervorzuheben.

"Slowenien und Montenegro haben diese Abgezocktheit. Wir haben es geschafft, dass sie das gar nicht ausspielen konnten. Wir werden uns gegen Montenegro wieder genauso super vorbereiten und einen Matchplan haben, aber auch da wird die Grundlage erst mal unsere Abwehr haben", äußerte sich Maidhof. "Ich kann es nicht erwarten, dass das zweite Qualifikationsspiel beginnt."

"Ich bin auch sehr glücklich über die Atmosphäre in der Arena. Es war sehr schön mit den Fans im Rücken", beschrieb die Linkshänderin einen weiteren positiven Aspekt des Turniers vor heimischer Kulisse im schwäbischen Neu-Ulm. "Wir haben das ziemlich perfekt gelöst mit einer perfekten Unterstützung der Fans. Sie haben uns gepusht und uns ermöglicht, dieses Level zu erreichen", kommentierte Gaugisch.

"Die Atmosphäre war wirklich gut, es ist großartig hier zu spielen", stimmte Sloweniens Torhüterin Amra Pandzic in das Loblied ein. Allerdings hatte sie weniger Grund, glücklich zu sein. "Deutschland hat sehr schnell gespielt und hatte über 60 Minuten eine starke Abwehr. Wir haben auch gut gespielt, aber wir hatten einige schlechte Phasen", lautete ihr Fazit nach der Auftaktniederlage.

Slowenien sucht "Balance und Stabilität"

"Auf diesem Niveau sollten wir definitiv mehr zeigen", sagte Sloweniens Trainer Dragan Adzic heimischen Medien. "Ich bin aber froh, dass wir stabil geblieben sind und weiterhin die Möglichkeit haben, aus eigener Kraft die Olympischen Spiele zu erreichen. Das Spiel gegen Paraguay am Samstag wird definitiv helfen, unsere Fehler gegen Montenegro nicht zu wiederholen", meinte er.

"Die Haltung der Mädels gegen Deutschland war gut, auch die Energie hat gepasst. Sie waren einfach besser", gestand Adzic ein. "Sie stehen genauso unter Druck wie wir, bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Ich glaube daran, dass wir die nötige Balance und Stabilität in unser Spiel bekommen und zu unserem Leistungsoptimum finden", ordnete Sloweniens Trainer das große Ziel ein.

"Die Deutschen waren extrem aggressiv in der Abwehr. Wir haben das erwartet, aber wenn du im Spiel bist, ist das völlig anders als im Video", äußerte sich Sloweniens Starspielerin Ana Gros, die ihr Team mit sieben Treffern im ersten Durchgang am Leben hielt. Ihre Abwehr war hingegen "nicht, wie sie sein sollte und nicht so, wie wir es vor dem Spiel besprochen hatten."

Montenegro will "Haltung ändern"

"Wir sind enttäuscht, aber Gott sei Dank können wir das wettmachen", stimmte die Rückraum-Linke Tjasa Stanko ein. Routinerin Barbara Lazovic wollte derweil nicht die Motivationsfrage aufmachen. "Es gibt keinen Grund darüber zu sprechen. Wir sind uns alle dieses historischen Moments bewusst, für den Frauenhandball und für den weiblichen Teamsport in Slowenien als Ganzes."

Das scheint bei Montenegro noch besprochen werden zu müssen. "Wir müssen uns daran erinnern, dass wir um das Olympiaticket spielen und dass wir unsere Haltung ändern müssen", schimpfte Itana Grbic gegenüber "Vjesti" nach dem knappen Auftakterfolg über Paraguay. "Die Mädels waren mit dem Kopf beim Deutschland-Spiel, das darf nicht sein", so Trainerin Bojana Popovic.

Auch der letzte Gegner am Sonntag, Paraguay, könnte auch dem DHB-Tross noch einmal Denksport abverlangen, denn die kleinen, versierten und beherzten Rechtshänderinnen aus Südamerika zeigten, wie die deutsche Mannschaft, ein starkes erstes Spiel. Aber erst einmal heißt es am Samstag vor eigenem Publikum, gegen die starken Montenegrinerinnen ein zweites gutes Spiel zu machen.