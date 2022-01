DFVV: Drohungen an FIFA, DFB und DFL

Ärger mit den Agenten: Die deutsche Vermittlervereinigung erneuert eine Drohung gegenüber DFB und DFL und möchte sich einem Schweizer Verein anschließen. Dahinter steckt ein Trend, der das ohnehin fragile Wirtschaftssystem Fußball verändern könnte.

Gehört dem Präsidium von "The Football Forum" an: Mino Raiola. imago images/Independent Photo Agency

Die von der FIFA avisierte Reform des Spielervermittlerwesens, die unter anderem Provisionsbeschränkungen zur Folge hat, sorgt seit jeher für Unmut unter den Agenten. Nun könnte auch das Verhältnis der Berater zu DFB und DFL weitere Risse bekommen. Denn es sind Beschlüsse von Brisanz, die die Deutsche Fußballvermittlervereinigung DFVV auf ihrer Jahreshauptversammlung getroffen hat.

Schon im November 2021 erneuerte die Lobbygruppe einen Entscheid aus dem Jahr 2019: "Die Mitgliederversammlung beschließt, dass der Vorstand weiterhin befugt ist, sämtliche, erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um eine Umsetzung der FIFA-Reformpläne in Deutschland zu verhindern, einschließlich einer Kündigung des zwischen DFVV und DFL/DFB geschlossenen Memorandum of Understanding, sowie aller notwendigen, gerichtlichen Maßnahmen."

Finanzielle Aufrüstung

Man kann das schon als eine Art Drohung gegenüber den Verbänden interpretieren. Allerdings muss die DFVV dafür erstmal in den Reihen ihrer üblicherweise üppig ausgestatteten Mitglieder mit dem Klingelbeutel umhergehen: "Eine Klage oder sonstiges juristisches Handeln gegen FIFA und/oder DFB wird die DFVV nur dann in Auftrag geben können, wenn die Finanzierung nachhaltig gesichert ist." 2022 und 2023 zieht der Verband 500 Euro extra pro Mitglied ein, um sich für einen potenziellen Rechtsstreit zu rüsten.

Da passt es ins Bild, dass der Vorstand der DFVV dafür plädiert, aus dem europäischen Dachverband "EFAA auszutreten und Mitglied von The Football Forum zu werden", wie es im Jahresbericht des Führungsgremiums heißt. Das "Football Forum" (TFF) ist ein Schweizer Verein, dessen Präsidium Branchengrößen wie Mino Raiola, Jonathan Barnett, Jorge Mendes oder Roger Wittmann angehören. Manches Forums-Mitglied wird immer wieder mit fragwürdigen Geschäftspraktiken in Verbindung gebracht.

DFVV bereits beim TFF?

Wittmanns Agentur Rogon versuchte bereits, die FIFA-Reform vor deutschen Gerichten zu attackieren, scheiterte aber. Offenbar erhoffen sich die deutschen Agenten von Raiola & Co. "Support für ein juristisches Vorgehen gegen die FIFA (…). Es gibt bereits die geäußerte Bereitschaft seitens TFF, ein juristisches Vorgehen in Deutschland zu unterstützen". Unklar ist, ob sich die DFVV bereits dem TFF angeschlossen hat.

In einem anderen Verfahren gegen den DFB, auf das der DFVV-Vorstand in seinem Jahresbericht eingeht, bekam Rogon in zwei Punkten recht. Die Vermittler werfen DFB und DFL vor, ihre Vermittlererklärung nicht zu akzeptieren und dass "der DFB damit im Ergebnis Rechtsprechung des LG und OLG Frankfurt bewusst ignoriert". In zentralen Fragen hatte das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt die alten Vermittlerregeln allerdings bestätigt. Geklagt hatte Rogon unter anderem gegen das Provisionsverbot bei Transfers von Minderjährigen, das vom OLG bestätigt wurde. Offenbar steht der Gang vor den Bundesgerichtshof BGH bevor, denn der DFVV-Vorstand geht davon aus, dass "der Streit sich in der nächsten (letzten) Instanz fortsetzen" dürfte.

Ungesunder Einfluss auf kleine Vereine

FIFA und Klubs beäugen das "Football Forum" kritisch. Denn speziell die dort vernetzten Top-Berater haben zuletzt den Trend zu Mega-Agenturen verschärft. Barnetts britische Stellar-Gruppe etwa fusionierte mit der US-Agentur ICM, auch die frühere deutsche Sports United GmbH mit Thies Bleimeister und Michael Reschke gehört zu dem Konglomerat. Zufall oder nicht: ICM Stellar unterhält ihre Südamerika-Dependance im gleichen Bürogebäude wie "Rogon Brasil" in Porto Alegre.

Branchenkenner befürchten durch diese Marktkonzentration einen ungesunden Einfluss speziell auf kleine und mittlere Vereine alleine aufgrund der Anzahl der durch sie vertretenen Profis, der Trend könnte das ohnehin fragile Wirtschaftssystem Fußball nachhaltig verändern, wenn nicht gar erschüttern. Zudem machen immer wieder Gerüchte über indirekte Beteiligungen an und Kooperationen mit Klubs die Runde, spätestens seitdem die FIFA 2015 die Third-Party-Ownership von Spielern untersagt hat - eine Art modernen Menschenhandel.

Im April 2021 etwa hatte der kicker enthüllt, dass der Haupteigner der TSG Hoffenheim, Dietmar Hopp, einen Klub in Brasilien übernommen hat, der von Personen und Firmen aus dem Rogon-Umfeld aufgebaut wurde. Auch zwischen Mendes und den Besitzern des Premier-League-Klubs Wolverhampton Wanderers, der chinesischen Fosun-Gruppe, existieren augenscheinlich enge Bande.