DFL verschiebt 50+1-Abstimmung erneut

Die Deutsche Fußball-Liga muss die Abstimmung über 50+1 erneut verschieben. Das teilte die DFL den 36 Klubs aus der Bundesliga und der 2. Bundesliga mit.

Hintergrund ist, dass das Bundeskartellamt einen Befangenheitsantrag gegen einen Mitarbeiter der zuständigen Beschlusskammer noch nicht final überprüft hat.

Gestellt hat diesen die HAM International Ltd., die Anteile am Drittligisten TSV 1860 München hält und dem jordanischen Investor Hasan Ismaik zuzurechnen ist. Wegen dieses Antrags wurde die Abstimmung über 50+1 bereits von der Agenda der Mitgliederversammlung im Oktober genommen und sollte auf die MV am 11. Dezember verlegt werden.

Daraus aber wird nun nichts. Das Bundeskartellamt hatte bereits am Dienstag auf eine kicker-Anfrage geantwortet, dass die Prüfung noch nicht abgeschlossen sei. Bei der Liga geht man offenbar davon aus, dass dies auch in diesem Jahr nicht mehr der Fall sein wird. Allerdings ist man dem Vernehmen nach weiter guter Dinge, dass die Anpassungen der 50+1-Regel einen gängigen Kompromiss darstellen.

Kompromiss inklusive der drei Ausnahme-Klubs

Ausgearbeitet wurde dieser in einem mehrjährigen Verfahren mit der Bonner Behörde unter Einbindung der DFL-Klubs, speziell der sogenannten Förderausnahmen Bayer Leverkusen, das sich im Besitz des Bayer-Konzerns befindet, VfL Wolfsburg, einer 100-prozentigen Volkswagen-Tochter, und der TSG Hoffenheim. Dort allerdings hat Hauptanteilseigner Dietmar Hopp in diesem Jahr seine Stimmrechtsmehrheit an den e.V. rückübertragen, so dass die Kraichgauer zumindest formal wieder als 50+1-Klub firmieren. Die Förderausnahmen mussten bestimmte Verpflichtungszusagen abgeben, zudem wurden Finanzstrafen festgelegt für den Fall von Verlustausgleichszahlungen durch die Konzerne dahinter.

Ismaiks Beschwerde sorgt für zeitweiligen Crash

Diesen Kompromiss müssen die 36 Vereine der Bundesliga und der 2. Liga nun formal noch durchwinken auf einer MV - Ismaiks Beschwerde aber crashte diesen Plan. Kritik gab es besonders aus den Fanszenen daran, dass RB Leipzig in dem Verfahren quasi nicht berührt wurde. Den DFB-Pokalsieger, dessen Kapitalgesellschaft zu 100 Prozent Red Bull gehört, hatte Bundeskartellamtspräsident Andreas Mundt einst als "findige Auslegung des Vereinsrechts" bezeichnet.

Die 50+1-Regel begrenzt in Deutschland den Einfluss externer Investoren und besagt, dass die Stimmrechte auch in Bezug auf den Profifußball stets mehrheitlich beim Mutterverein liegen müssen.

