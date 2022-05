DFL veröffentlicht Bundesliga-Spielplan 2022/23 im Juni

An einem Freitag im Juni wird die DFL die neuen Spielpläne für 1. und 2. Bundesliga veröffentlichen.

Am 17. Juni erfahren die 36 deutschen Profiklubs, an welchen Spieltagen sie in der bevorstehenden Saison 2022/23 gegen wen spielen.

Die Bundesliga legt am 5. August wieder los, in der 2. Bundesliga fällt der Startschuss bereits am 15. Juli, also drei Wochen vorher.

Wegen der Winter-WM in Katar, die vom 21. November bis 18. Dezember läuft, wird die Bundesliga nach dem 15., die 2. Liga nach dem 17. Spieltag unterbrochen und erst am 20. (1. Bundesliga) bzw. 27. Januar 2023 (2. Bundesliga) wieder fortgesetzt.

jpe