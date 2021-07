DFL und große Profiligen bieten Unterstützung bei Impfangeboten an

Die vier großen in der Initiative Profisport (IPD) zusammengeschlossenen Ligen DFL (Fußball), HBL (Handball), BBL (Basketball) und DEL (Eishockey) wollen mit eigenen Aktionen Impfangebote gegen das Coronavirus bei Sportveranstaltungen unterstützen.

Eine mobile Impfstation am Rande des Zweitligaspiels zwischen Bremen und Hannover. picture alliance/dpa

Für insgesamt über 80 Standorte kündigten die Profiligen eigene Aktionen am Rande von Sportveranstaltungen an, um die Impfbereitschaft im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu erhöhen. Bereits jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, zum Beispiel im Rahmen von Trainingseinheiten oder Spielen, sich gegen das Cov-2-Sars-Virus impfen zu lassen. Auch zum Auftakt der 2. Bundesliga sowie der 3. Liga am vergangenen Wochenende gab es entsprechende Impfangebote im Umfeld der Stadien.

Sollte von den verantwortlichen Behörden in weiteren Städten und Gemeinden Interesse an einer kreativen Zusammenarbeit bestehen, stehen laut einer DFL-Mitteilung "an den entsprechenden Standorten die jeweiligen Vereine als Ansprechpartner oder alternativ die Ligen als Vermittler zur Verfügung." Die IPD hat den Deutschen Städtetag sowie den Deutschen Städte- und Gemeindebund über das Angebot bereits informiert.

Die IPD umfasst durch ihre Ligen insgesamt 107 Klubs in bundesweit mehr als 80 Städten und Gemeinden.