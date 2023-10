DFL terminiert Spieltage 9 bis 13 samt BVB gegen Bayern

Die DFL hat die zeitgenauen Bundesliga-Ansetzungen bis Anfang Dezember bekanntgegeben. Auf die Dortmunder warten in dieser Zeit gleich mehrere Spitzenspiele - auch gegen Bayern.

Wiedersehen im November: Youssoufa Moukoko und der BVB empfangen Leroy Sané (re.) und den FC Bayern am zehnten Spieltag in Dortmund. IMAGO/Kirchner-Media

Fans, die ihren Bundesliga-Klub auch auswärts begleiten, wussten bis zu diesem Donnerstag noch nicht, wann genau sie Ende Oktober auf Reisen gehen werden. Nun aber hat die DFL fünf weitere Spieltage exakt terminiert und bis Anfang Dezember Klarheit geschaffen.

Den neunten Spieltag, der zwischen dem dritten Europapokal-Spieltag und der zweiten DFB-Pokal-Runde eingebettet ist, eröffnen der VfL Bochum und der 1. FSV Mainz 05 am Freitag, 27. Oktober. Im Samstagabendspiel um 18.30 Uhr stehen sich RB Leipzig und der 1. FC Köln gegenüber.

Dortmund gegen Bayern am 4. November

Das Spitzenspiel des zehnten Spieltags bestreiten mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern die beiden neben Bayer 04 Leverkusen aktuell noch ungeschlagenen Mannschaften. Das traditionsreiche Gipfeltreffen steigt erwartungsgemäß am Samstagabend, 4. November. Tags darauf trifft Aufsteiger 1. FC Heidenheim erstmals in einem Bundesligaspiel auf den schwäbischen Rivalen VfB Stuttgart (5. November, 17.30 Uhr).

Bevor es in die letzte Länderspielpause des Jahres geht, eröffnen am 10. November Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg den elften Spieltag, an dem es der derzeitige Überraschungszweite VfB am Samstagnachmittag mit dem BVB zu tun bekommt. Nach der zweiwöchigen Unterbrechung meldet sich die Bundesliga dann am zwölften Spieltag mit Kölns Heimspiel gegen den FC Bayern am Freitag, 24. November, zurück und und mit Frankfurts Samstagabend-Duell mit dem VfB. Das Borussen-Duell zwischen Dortmund und Gladbach wird bereits um 15.30 Uhr angestoßen.

Für den BVB bleiben die Gegner anspruchsvoll. Nach dem Champions-League-Auswärtsspiel bei der AC Mailand geht es für die Elf von Trainer Edin Terzic am Sonntag, 3. Dezember (17.30 Uhr), nahtlos in Leverkusen weiter. Es ist das Spitzenspiel des 13. Spieltags, der - wegen Leverkusens Europa-League-Belastung am Donnerstag - am Samstagabend erneut ein VfB-Spiel bereithält, diesmal gegen Werder Bremen.

Die restlichen drei Spieltage des Kalenderjahres will die DFL voraussichtlich zwischen dem 6. und 10. November zeitgenau ansetzen, wenn das Achtelfinale im DFB-Pokal ausgelost wurde.