DFL terminiert Spieltage 8 und 9: Bayern vs. Bayer am Freitag

Die DFL hat die Spieltage 8 und 9 zeitgenau angesetzt. Leverkusen gastiert am Freitagabend in München.

Der FC Bayern empfängt Bayer Leverkusen am 8. Spieltag am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Köln hat Dortmund am Samstagnachmittag zu Gast. Am Sonntag duellieren sich der FC Schalke 04 und der FC Augsburg (17.30 Uhr).

Am 9. Spieltag kommt es zum großen Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern. Anpfiff ist am Samstagabend um 18.30 Uhr.

Eröffnet wird der Spieltag von der TSG Hoffenheim, die am Freitag den SV Werder Bremen empfängt. Zum Abschluss messen sich am Sonntag (19.30 Uhr) der VfB Stuttgart und Union Berlin.