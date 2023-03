DFL terminiert Spieltage 26 bis 29: Hamburger Derby am Freitagabend

Die DFL hat vier weitere Spieltage in der 2. Bundesliga zeitgenau terminiert. Das Hamburger Stadtderby zwischen dem HSV und St. Pauli steigt freitags um 18.30 Uhr.

Nun steht es fest: Das Hamburger Derby am 29. Spieltag wird am Freitag (21. April) um 18.30 Uhr ausgetragen. Dies geht aus den aktuellen Ansetzungen hervor, die die DFL für die Spieltage 26 bis 29 am Freitag veröffentlichte.

Das Ostduell am 26. Spieltag zwischen dem 1. FC Magdeburg und Hansa Rostock wurde auf den Sonntagmittag (2. April, 13.30 Uhr) gelegt. Eine Woche später steigt der direkte Vergleich zwischen den beiden Aufsteigern Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Kaiserslautern am Samstag (8. April, 13 Uhr). Und der 28. Spieltag bietet am Samstagabend (15. April, 20.30 Uhr) das Duell der Bundesliga-Gründungsmitglieder zwischen 1. FC Kaiserslautern und dem Hamburger SV.

Heidenheim mit zwei Spätspielen am Samstag

Der 1. FC Heidenheim erhielt gleich zweimal den Topspiel-Slot am späten Samstagabend: Am 26. Spieltag fährt der aktuelle Tabellendritte nach Kaiserslautern (1. April), in der Woche darauf geht es zu Hause gegen den FC St. Pauli (8. April).

Wegen der Gesetze zum Karfreitag (7. April) finden wie in der Bundesliga auch in der 2. Liga keine Partien statt. Stattdessen werden am Ostersonntag (9. April) gleich fünf Partien parallel um 13.30 Uhr angepfiffen.

