DFL terminiert Spieltage 10 und 11: Hannover gegen HSV am Freitag

Die DFL hat die Spieltage 10 und 11 zeitgenau angesetzt. Das Nordduell zwischen Hannover und dem Hamburger SV findet am Freitag statt, die Aufsteiger Kaiserslautern und Braunschweig treffen sich am Sonntag.

In Hannover ist der Hamburger SV am 10. Spieltag am Freitag zu Gast.

Hannover 96 empfängt den Hamburger SV am 10. Spieltag am 30. September, also am Freitagabend. Los geht es um 18.30 Uhr. Tags darauf reist unter anderem Hansa Rostock zu Holstein Kiel, die beiden Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig treffen sich dann am Sonntag, den 2. Oktober.

In der Woche darauf ist der FC St. Pauli am Samstag, den 8. Oktober, zu Gast bei Eintracht Braunschweig (13 Uhr). Am Abend empfängt der Hamburger SV dann ab 20.30 Uhr den 1. FC Kaiserslautern. Am Sonntag reist unter anderem Holstein Kiel zum 1. FC Nürnberg (13.30 Uhr).

An beiden Spieltagen kommt der Regelspielplan zum Einsatz: Zwei Spiele am Freitagabend sowie drei am Samstagnachmittag. Am Samstagabend steigt dann die nominelle Toppartie, am Sonntag werden drei Begegnungen angepfiffen.

