DFL terminiert Spieltage 10 bis 16 - BVB und Bayern im Free-TV

Die DFL hat die Spieltage rund um die WM in Katar zeitgenau angesetzt. Zwei Spitzenduelle werden auch im Free-TV übertragen.

Top-Duell am Freitagabend: Die Bayern treten am 20. Januar in Leipzig an. Getty Images

Sieben weitere Spieltage hat die DFL am Freitag terminiert - und es sind einige Kracher darunter. Am 10. Spieltag etwa spielen am Sonntag - nach Köln-Augsburg um 15.30 Uhr - erst der aktuelle Tabellenvierte Union Berlin gegen Borussia Dortmund (17.30 Uhr), dann der FC Bayern gegen den aktuellen Spitzenreiter SC Freiburg (19.30 Uhr).

Auch am 12. Spieltag finden drei Sonntagsspiele statt, unter anderem empfängt der 1. FC Köln die TSG Hoffenheim um 19.30 Uhr. Den 13. Spieltag eröffnen Borussia Mönchengladbach und der VfB Stuttgart am Freitag (20.30 Uhr), am Samstagabend (18.30 Uhr) treffen die Aufsteiger Werder Bremen und der FC Schalke 04 aufeinander.

Es folgt eine englische Woche unter anderem mit dem Rheinischen Derby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen (Mittwoch, 9. November, 18.30 Uhr) und schließlich der letzte Spieltag vor der WM in Katar, der eine Besonderheit bereithält: Das Freitagabendspiel um 20.30 Uhr zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund wird nicht nur bei DAZN, sondern auch im Free-TV bei Sat.1 übertragen.

Ebenfalls bei Sat.1 ist das erste Bundesligaspiel nach der Winterpause zu sehen. Am Freitag, 20. Januar (20.30 Uhr), eröffnen RB Leipzig und der FC Bayern den 16. Spieltag und das neue Bundesliga-Jahr.