DFL terminiert Bundesliga-Spieltage 31 bis 33

Die DFL hat die letzten noch offenen Bundesliga-Spieltage der Saison zeitgenau terminiert. Am vorletzten Spieltag könnte es zu einem pikanten Fernduell zwischen Bayern und Dortmund kommen.

Dass nur noch der FC Bayern und Bayer Leverkusen in den Europapokal-Wettbewerben vertreten sind, ist keine gute Nachricht für die Bundesliga, erleichtert aber zumindest den Planern der DFL die Arbeit. Fünf Tage nach den Viertelfinalauslosungen in Champions und Europa League wurden am Mittwoch die letzten verbliebenen Spieltage der laufenden Bundesliga-Saison zeitgenau terminiert.

Den 31. Spieltag eröffnen der 1. FSV Mainz 05 und der FC Schalke am Freitag, 5. Mai. Der aktuelle Tabellenführer Borussia Dortmund empfängt erst am Sonntag zum Rundenabschluss den VfL Wolfsburg, Titelverteidiger FC Bayern gastiert - wenige Tage vor einem möglichen Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid oder den FC Chelsea - am Samstagabend bei Werder Bremen. Der SC Freiburg und RB Leipzig duellieren sich zuvor ab 15.30 Uhr im Kampf um die Champions-League-Plätze.

Eine Woche später trifft der FC Bayern am Samstagnachmittag, 13. Mai, auf Schalke, der BVB hat im 18.30-Uhr-Abendspiel Borussia Mönchengladbach zu Gast. Der 1. FC Köln und Hertha BSC bestreiten das Freitagsspiel.

Der 33. Spieltag, der seit der vergangenen Saison nicht mehr in neun Parallelspielen ausgetragen wird, bietet dann pikanterweise mit einem Tag Unterschied ein mögliches Fernduell um die Meisterschaft: Bayern bekommt es im Spitzenspiel am Samstagabend, 20. Mai, mit RB Leipzig zu tun, während die Dortmunder erst am Sonntag (17.30 Uhr) beim FC Augsburg gefordert sind. Im Tabellenkeller könnte es insbesondere am Samstagnachmittag zwischen Hertha BSC und dem VfL Bochum heiß hergehen.

Am 27. Mai werden alle Partien des 34. und letzten Spieltags gleichzeitig um 15.30 Uhr angepfiffen. Dabei ist der BVB gegen Mainz, der FCB in Köln im Einsatz.

Die Gladbacher, die zuletzt ihren Unmut darüber geäußert hatten, dass sie am seltensten von allen 18 Bundesligisten in dieser Saison samstags um 15.30 Uhr spielen dürfen, wurden von der DFL nur bedingt erhört: Zwar empfangen sie am 31. Spieltag zur Lieblingsuhrzeit der Fans Bochum, sind aber am 32. Spieltag - auch durch die Zwänge der TV-Verträge - erst am Samstagabend beim BVB und am 33. Spieltag gar erst am Sonntag ab 19.30 Uhr in Leverkusen gefordert, weil Bayer 04 noch in der Europa League dabei ist.