DFL terminiert acht Spieltage zeitgenau: Bayer-Bayern an einem Samstagabend

Die DFL hat für das neue Jahr gleich acht Bundesliga-Spieltage zeitgenau angesetzt. Darunter auch das Topspiel Bayer gegen Bayern.

Der letzte Spieltag der Hinrunde und der Rückrunden-Auftakt im Januar waren bereits exakt terminiert, nun hat die DFL die Spieltage 19 bis 26 zeitgenau angesetzt.

Die lange Zeitspanne erklärt sich aus den gestreckten K.-o.-Phasen der Europapokalwettbewerbe, die Mitte Februar beginnen und Mitte März enden. Für die Fans der 18 Bundesligisten ergibt sich daraus erhöhte Planungssicherheit.

Ende Januar steigt der 19. Spieltag: Borussia Dortmund empfängt den Reviernachbar VfL Bochum am 28. Januar (Sonntagabend, 17.30 Uhr). Die Bayern sind tags zuvor am 27 . Januar (15.30 Uhr) in Augsburg zu einem bayerischen Derby zu Gast, der VfB Stuttgart misst sich zeitgleich mit RB Leipzig - und damit mit einem Konkurrenten um die Champions-League-Plätze.

Topspiel Bayer gegen Bayern am Samstagabend

Der 20. Spieltag hält den Bundesliga-Klassiker zwischem dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach parat. Das Top-Duell der frühen 1970er Jahre steigt am Samstag 3. Februar (15.30 Uhr), ehe am 21. Spieltag das Aufeinandertreffen der beiden bisher dominanten Klubs wartet. Am 10. Februar an einem Samstagabend (18.30 Uhr) empfängt der aktuelle Tabellenführer Bayer Leverkusen den Rekordmeister aus München.

Ein weiteres Topspiel für die Bayern wartet dann am 23. Spieltag, wenn die Münchner am Samstag 24. Februar (18.30 Uhr) RB Leipzig im Topspiel in der heimischen Arena begrüßen. Am 24. Spieltag steht das Rheinderby zwischen dem 1. FC Köln und Leverkusen am Sonntag, den 3. März (15.30 Uhr) im Fokus.

Für den Geißbock-Klub geht es eine Woche später am 25. Spieltag dann gleich am Niederrhein weiter, wenn der Effzeh am Samstag 9. März (15.30 Uhr) bei der Borussia seine Visitenkarte abgibt.

Bayern gegen Dortmund noch nicht angesetzt

Trotz der nun langfristig vorgenommenen Ansetzungen müssen die Fans von Bayern und Dortmund noch auf die zeitgenaue Teriminierung "ihres" Topspiels warten. FCB gegen BVB - dieses Spiel "überschattet" den 27. Spieltag, den die Liga erst ansetzen kann, wenn klar ist, welche Bundesligisten noch in Europa vertreten sind, sprich wenn deren Achtelfinals in der Champions und Europa League gespielt sind.