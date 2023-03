DFL terminiert 30. Spieltag: BVB am Freitag, Bayern am Sonntag

Nach den Spieltagen 26 bis 29 in der vergangenen Woche hat die DFL nun auch den 30. Bundesliga-Spieltag zeitgenau terminiert. Borussia Dortmund eröffnet.

Wiedersehen am 30. Spieltag in Bochum: Julian Brandt (li.) und Kevin Stöger. IMAGO/pepphoto

Die 18 Bundesligisten haben am Dienstag weitere Planungssicherheit erhalten. Während der 26., 27., 28. und 29. Spieltag am vergangenen Freitag zeitgenau angesetzt worden waren, holte die DFL das vier Tage später nun auch für den 30. Spieltag nach, für den noch die "finale Abstimmung" gefehlt habe.

Das Ergebnis: Borussia Dortmund eröffnet die fünftletzte Runde der Saison am Freitagabend (20.30 Uhr), 28. April, im kleinen Revierderby beim VfL Bochum. Zu den fünf 15.30-Uhr-Begegnungen am Samstag gehört das Aufeinandertreffen der beiden Europa-League-Teilnehmer Union Berlin und Bayer Leverkusen sowie das Traditionsduell zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach. Außerdem bekommt es der 1. FC Köln mit dem SC Freiburg, RB Leipzig mit der TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt mit dem FC Augsburg zu tun.

Das Samstagabendspiel um 18.30 Uhr bestreiten die beiden Aufsteiger FC Schalke 04 und Werder Bremen, ehe am Sonntag auch der Titelverteidiger eingreift: Der FC Bayern empfängt ab 15.30 Uhr Hertha BSC. Abgeschlossen wird der Spieltag ab 17.30 Uhr (alle Spiele LIVE! bei kicker) in Wolfsburg, wo der VfL auf den 1. FSV Mainz 05 trifft.

Zwei Tage danach geht es mit dem Halbfinale im DFB-Pokal weiter (2./3. Mai), in das mit dem FC Bayern auch eines der vier Sonntagsteams noch involviert sein könnte. Die Münchner treffen im Viertelfinale am 4. April auf den SC Freiburg.

Letzte Ansetzungen kommen noch im März

Die exakten Ansetzungen der Spieltage 31 bis 33 wird die DFL nach eigenen Angaben voraussichtlich bereits in der Woche ab dem 20. März vornehmen, wenn die UEFA die nächsten Runden in Champions und Europa League ausgelost hat (17. März, 12 Uhr, in Nyon).

Am 34. Spieltag, der am 27. Mai die Saison beschließt, finden erneut alle neun Partien parallel um 15.30 Uhr statt. Für den 33. Spieltag gilt das seit der vergangenen Saison nicht mehr.