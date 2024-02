DFL stoppt Verhandlungen: Die richtige Entscheidung?

Wochenlang flogen Tennisbälle, Spielgeld und andere Gegenstände auf die Spielfelder und zahlreiche Partien standen vor dem Abbruch. Jetzt kassierte die DFL die eigene Entscheidung wieder ein.

Wie die DFL am Mittwoch in einer Mitteilung bekanntgab, hat das Präsidium auf der Sitzung in Frankfurt am Main "einstimmig beschlossen, den Prozess zum Abschluss einer Vermarktungspartnerschaft nicht weiterzuführen".

Erst im Dezember hatten die Klubs der 1. und 2. Bundesliga mit knapper Mehrheit für die Aufnahme von Verhandlungen mit einem potenziellen Investor votiert. Danach gab es vor allem Kritik daran, dass die Entscheidung nach einer geheimen Abstimmung zustande kam.

Mit Zufriedenheit und Genugtuung hat der Fan-Verband "Unsere Kurve" auf das Aus für den umstrittenen Investorendeal reagiert. "Ein guter Tag für Deutschlands Fußball-Fans", kommentierte Verbandssprecher Thomas Kessen die Entscheidung der DFL.

