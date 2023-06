DFL-Spitze: Am Mittwoch tagt der Aufsichtsrat

Nach wie vor ist unklar, wer ab dem 1. Juli die Geschäfte der Deutschen Fußball-Liga DFL in vorderster Front führt. Im Laufe dieser Woche allerdings könnte Bewegung in die Sache kommen.

Denn nach kicker-Informationen wird am Mittwoch der DFL-Aufsichtsrat tagen unter dem Vorsitz von Hans-Joachim Watzke, zugleich in Personalunion Sprecher des Liga-Präsidiums, DFB-Vizepräsident und Geschäftsführer von Borussia Dortmund. Das sechsköpfige Gremium ist laut Satzung der DFL-GmbH für die "Bestellung und Abberufung der Geschäftsführung" zuständig.

In der Sitzung am Mittwoch dürfte es vornehmlich um die künftige Führung der Liga-GmbH gehen. Deren Besetzung ist eine knifflige Aufgabe, nicht zuletzt ob der Vorgeschichte. Nachdem Christian Seifert nach 16 Jahren an der Spitze, die geprägt waren von großen Wachstumsraten bei den Medieneinnahmen (und zum Schluss von der Corona-Pandemie), Ende 2021 seinen Hut nahm, erwies sich dessen Nachfolgerin Donata Hopfen als Fehlbesetzung. Nach gerade einmal einem Jahr war die erfahrene Managerin (Springer-Konzern, Boston Consulting Group) passé.

Ihr folgten Axel Hellmann, Vorstandssprecher bei Eintracht Frankfurt, und Oliver Leki, Finanzvorstand des SC Freiburg, als Interimslösungen. Beide galten zeitweise als potenzielle Dauerbesetzungen für den Posten des DFL-CEO. Doch Leki verlängerte im März seinen Vertrag im Breisgau und Hellmann entschied einen Machtkampf bei der Eintracht mit Aufsichtsratschef Philip Holzer zu seinen Gunsten. Also brachen Watzke auch diese beiden Lösungen weg.

Die DFL ist gespalten - und unter Zeitdruck

Hellmann hatte während des laufenden DFL-Investorenprozesses in Aussicht gestellt, bis zum Abschluss des Themas weiter an der Spitze der DFL zu bleiben, als Maximal-Frist war die Rede vom 30. September. Doch vor knapp 14 Tagen kam in der DFL-Mitgliederversammlung nicht die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit zusammen, um das Prozedere zu dem potenziellen Milliardendeal weiterzuführen. Hellmann erklärte daraufhin, genau wie Leki zum 30. Juni auszuscheiden - wodurch nun Zeitdruck entstanden ist.

So ganz nebenbei gilt es, eine gespaltene Liga zu versöhnen, denn die politische Situation birgt spätestens seit dem Nein zum Investor Sprengkraft. Sowohl Watzke als auch Hellmann und Leki reagierten angesäuert auf das Aus, ebenso Manager anderer Topklubs wie beispielsweise Leverkusens Fernando Carro. Hellmann etwa sah einen Rückschlag für die Zentralvermarktung, Watzke stellte die Solidarität zwischen Bundesliga und 2. Liga in Frage. Auch der jüngst erneut zum FC Bayern zurückgekehrte Karl-Heinz Rummenigge drohte zuletzt mit der Einzelvermarktung des Branchenprimus, was für den Rest der Liga einen deutlichen Rückgang bei ihrer wichtigsten Erlössäule, den Medieneinahmen, zur Folge hätte.

Das Beben in München rund um das Bundesliga-Finale jedenfalls ließ die nächste, angedachte Option für die DFL-Spitze platzen: Jan-Christian Dreesen galt als heißer Kandidat, doch der scheidende Bayern-Finanzvorstand wird nun CEO beim Rekordmeister. Dreesen wäre der geeignete Mann gewesen, um die Lage zu entschärfen. Nicht nur, weil er als langjähriges Liga-Präsidiumsmitglied die DFL bestens kennt. Sondern auch, weil ihm selbst Zweitliga-Vertreter die Fähigkeit zuschreiben, sich in den traditionell harten Debatten um den Medienverteilerschlüssel auch in ihre Perspektive hineinversetzen zu können, die nun einmal kaum mehr etwas mit der des FC Bayern zu tun hat.

DFL: Doppelspitze nicht ausgeschlossen

Nun ist also einer gesucht, der die 36 Klubs aus Bundesliga und 2. Liga wieder einen, zudem einen notwendigen Investitionsprozess - Stichwort gemeinsame Streamingplattform - vorantreiben und so ganz nebenbei die anstehende Ausschreibung für die nationalen Medienrechte erfolgreich leiten kann.

Der zuletzt von der "Bild"-Zeitung als Favorit ins Spiel gebrachte DFB-Geschäftsführer Holger Blask spielt offenbar keine Rolle mehr. Zuerst hatte die "Süddeutsche Zeitung" über das Aus des ehemaligen DFL-Managers berichtet. Nicht zuletzt, weil nach der Personalie Hopfen eine Führungsfigur mit Klub-Erfahrung gesucht wird.

Ein Profil, das beispielsweise auf den ehemaligen Hoffenheimer Geschäftsführer Peter Görlich passen würde. Mit Frank Briel nannte die "Bild" zuletzt einen weiteren Ex-Hoffenheimer. Zur Debatte stehen soll nach kicker-Informationen auch eine Doppelspitze aus kluberfahrener Persönlichkeit und Medienmanager, wie ihn die Liga beispielsweise mit dem für die Medienausschreibung operativ zuständigen Steffen Merkel ohnehin in ihren Reihen hätte.