DFL setzt Spieltage 14 bis 21 zeitgenau an: BVB gegen Bayern am Samstagabend

Die DFL hat die Partien der Bundesliga-Spieltage 14 bis 21 zeitgenau festgelegt. Unter anderem empfängt der BVB den FC Bayern am Samstagabend.

Das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern findet am Samstagabend statt. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen hervor, die die DFL am Donnerstag bekanntgab. Das Schlagerspiel wird am 4. Dezember um 18.30 Uhr angepfiffen.

Ebenfalls noch vor Weihnachten ist eine englische Woche angesetzt, in der unter anderem Stuttgart und Bayern am frühen Dienstagabend (14. Dezember, 18.30 Uhr) im Süd-Klassiker aufeinandertreffen. Die Schwaben bestreiten fünf Tage später (19. Dezember, 17.30 Uhr) auswärts beim 1. FC Köln das letzte Spiel der Hinrunde.

Das Eröffnungsspiel der Rückrunde bestreiten wie bereits am 1. Spieltag der FC Bayern und Borussia Mönchengladbach, die am Freitagabend (7. Januar, 20.30 Uhr) das Bundesliga-Jahr 2022 einläuten. In der Folgewoche haben die Fohlen am Samstagabend (15. Januar, 18.30 Uhr) Bayer 04 Leverkusen zu Gast.

Terminiert wurden die Spieltage bis zum ersten Februar-Wochenende, an dem gleich zwei Topspiele anstehen: Der FC Bayern empfängt am Samstagabend (5. Februar, 18.30 Uhr) RB Leipzig, tags darauf gastiert Leverkusen um 15.30 Uhr in Dortmund.

Die Spieltage zum Durchklicken …