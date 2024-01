DFL setzt Mainz gegen Union neu an

Für den FSV Mainz 05 und den 1. FC Union Berlin hat sich der Rückrunden-Auftakt verzögert. Die DFL hat das abgesagte Spiel vom Freitag nun zeitgenau neu angesetzt.

Die Mewa Arena in Mainz. IMAGO/Beautiful Sports

Die meisten Mannschaften in der Bundesliga haben inzwischen die Punkteausbeute von 18 Spielen auf dem Konto, Union Berlin hingegen hat in der Saison 2023/24 erst 16-mal gespielt. Zwei Tage vor dem Nachholspiel der Eisernen beim FC Bayern München gab die DFL bekannt, wann das ursprünglich für vergangenen Freitag angesetzte und ebenfalls verschobene Union-Gastspiel in Mainz stattfinden wird.

Zwischen den Spieltagen 20 und 21 dürfen FSV und FCU, für die sich der Rückrunden-Auftakt damit um zweieinhalb Wochen verschiebt, am Mittwoch, den 7. Februar, abends um 18.30 Uhr (LIVE! bei kicker) antreten. Übertragen wird die Partie, wie es auch am vergangenen Freitagabend der Fall gewesen wäre, auf DAZN.

Für die Mannschaft von Jan Siewert drängt sich die Nachholpartie zwischen das Heimspiel gegen Werder Bremen und das Gastspiel beim VfB Stuttgart, für das Team von Nenad Bjelica zwischen das Gastspiel bei RB Leipzig und das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg.

Aus der Winterpause kamen beide Mannschaften mit einem Remis

"Alle bereits erworbenen Eintrittskarten zu diesem Spiel behalten ihre Gültigkeit", teilten die Mainzer am Montagnachmittag in einer offiziellen Vereinsverlautbarung mit. "Die restlichen Kartenkontingente sind ab sofort wieder im freien Vorverkauf auf den bekannten Wegen erhältlich."

Das eigentlich erste Spiel des 18. Bundesliga-Spieltags war gegen Ende der vergangenen Woche aufgrund der Vereisung der Tribünen in der Mainzer Mewa Arena kurzfristig abgesagt worden. Aus der Winterpause war Mainz am 17. Spieltag, dem letzten der Hinrunde, mit einem 1:1 gegen Wolfsburg gekommen. Union spielte in Freiburg 0:0.