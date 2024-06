DFL-Rahmenterminkalender für die Saison 2024/25

Auch wenn der Spielplan für die kommende Bundesliga-Saison noch nicht veröffentlicht ist, der DFL-Rahmenterminplan verrät schon einmal die wichtigsten Eckdaten. Ein Überblick.

Traditionell wird die Bundesliga vom amtierenden Deutschen Meister eröffnet. Das bedeutet, dass in der Saison 2024/25 auf jeden Fall Bayer 04 Leverkusen die erste Partie bestreiten wird. Der Spielplan ist allerdings noch nicht veröffentlicht. Mit dem Rahmenterminplan hat die DFL dennoch bereits die wichtigsten Eckdaten der kommenden Spielzeit bestimmt.

Wann beginnt die Bundesliga-Saison 2024/25?

Am 23. August 2024 starten die 18 Erstliga-Teams in die neue Bundesliga-Saison. Das Auftaktspiel findet wie gewohnt am Freitagabend statt. Der 34. Spieltag geht dann am 17. Mai 2025 mit neun parallel angesetzten Partien über die Bühne. Dazwischen ist eine kurze Winterpause ab dem 23. Dezember gesetzt, am 10. Januar (16. Spieltag) rollt der Ball dann wieder im deutschen Oberhaus.

Die Bundesliga-Saison 2024/25 im Überblick

Start: 23. August 2024

Winterpause: 23. Dezember 2024 - 10. Januar 2025 (16. Spieltag)

Letzter Spieltag: 17. Mai 2025

Bayer 04 Leverkusen holte sich in der Saison 2023/24 das Double. IMAGO/Uwe Kraft

Wann beginnt die Saison in der 2. Liga 2024/25?

Drei Wochen vor der Bundesliga startet die 2. Liga in die neue Saison 2024/25. Bereits ab Freitag, dem 2. August, geht es um Auf- und Abstieg. Die Winterpause wird ebenfalls ab dem 23. Dezember eingeläutet, der Re-Start ist entsprechend etwas später. Ab dem 17. Januar 2025 (18. Spieltag) läuft die 2. Liga wieder an. Der 34. Spieltag findet erneut an einem Sonntag (18. Mai 2025) statt.

Die Saison 2024/25 der 2. Liga im Überblick

Start: 2. August 2024

Winterpause: 23. Dezember 2024 - 17. Januar 2025 (18. Spieltag)

Letzter Spieltag: 18. Mai 2025

Der Start der 3. Liga zur Saison 2024/25

Gemeinsam mit der 2. Liga beginnt auch die Saison in der 3. Liga. Auch die Winterpause sowie der Re-Start sind tagesgleich wie in Liga zwei. Der 34. und letzte Spieltag ist aber schon etwas früher, nämlich am 17. Mai 2025.

Die Saison 2024/25 der 3. Liga im Überblick

Start: 2. August 2024

Winterpause: 23. Dezember 2024 - 17. Januar 2025 (20. Spieltag)

Letzter Spieltag: 17. Mai 2025

Wann findet die Relegation 2025 statt?

Nach einem echten Relegations-Drama durfte Bochum den Bundesliga-Klassenerhalt doch noch feiern. Zudem packte Jahn Regensburg den Aufstieg in die 2. Liga. 2025 findet die Relegation im Zeitraum vom 22. bis 27. Mai statt.

Wann wird im DFB-Pokal gespielt?

Ab dem 16. August 2024 wird der Nachfolger von Pokalsieger Bayer 04 Leverkusen gesucht. Das Finale findet am 24. Mai 2025 in Berlin statt.

1. Runde: 16. bis 19. August 2024

2. Runde: 29./30. Oktober 2024

Achtelfinale: 3./4. Dezember 2024

Viertelfinale: 4./5. und 25./26. Februar 2025

Halbfinale: 1./2. April

Finale: 24. Mai 2025

Wann findet der deutsche Supercup 2024 statt?

Double-Sieger Bayer 04 Leverkusen trifft am 17. August 2024 auf Vizemeister VfB Stuttgart. Die beiden ­Teilnehmer holen ihre Erstrundenspiele im DFB-Pokal dienstags und mittwochs am 27. und 28. August nach.

Wann beginnt die Champions-League-Saison 2024/25?

Die Champions League kommt zur neuen Saison in einem geänderten Format daher. Das neue Liga-System, in dem es für die nun 36 Teams in der Gruppenphase garantierte acht statt bisher sechs Spiele gibt, startet am 17. und 18. September 2024. Der 1. Spieltag ist auch gleich eine sogenannte "exklusive Woche". In dieser pausieren die beiden anderen europäischen Wettbewerbe (Europa League und Europa Conference League).

Am 29. Januar 2025 wird es historisch, denn dann finden am letzten Spieltag vor den K.-o.-Duellen alle Partien gleichzeitig statt. Das Finale steigt am 31. Mai in München.

Die Champions-League-Saison im Überblick

1. Spieltag bis 8. Spieltag: 17./18. September 2024 - 29. Januar 2025

K.-o.-Play-offs: 11./12. und 18./19. Februar 2025

Achtelfinale: 4./5., 11./12. März 2025

Viertelfinale: 8./9., 15./16. April 2025

Halbfinale: 29./30. April und 6./7. Mai 2025

Finale: 31. Mai 2025

Real Madrid holte sich die Champions League gegen Borussia Dortmund. IMAGO/ZUMA Press

Wann beginnt die Europa-League-Saison 2024/25?

Gemeinsam mit der Königsklasse wurde auch die Europa League reformiert. Auch in diesem Wettbewerb wird die Gruppenphase nun in einer gemeinsamen Liga absolviert, der Start ist eine Woche nach der Champions League. Trotz aller Neuerungen, eines bleibt auch in der Europa League gleich: Das Endspiel steigt an einem Mittwoch und einem neutralen Ort. 2025 wird dies am 21. Mai in Bilbao sein.

Die Europa-League-Saison im Überblick

1. Spieltag bis 8. Spieltag: 25./26. September 2024 bis 30. Januar 2025

K.-o.-Play-offs: 13. und 20. Februar 2025

Achtelfinale: 6. und 13. März 2025

Viertelfinale: 10. und 17. April 2025

Halbfinale: 1. und 8. Mai 2025

Finale: 21. Mai 2025

Wann beginnt die Saison 2024/25 in der Conference League?

Der jüngste der drei europäischen Pokalwettbewerbe bleibt von Reformen verschont. Im Zuge der Änderungen in der Europa League wird aber nun kein Teilnehmer von dort in die Conference League absteigen. Deutlich später als in den Austragungen zuvor startet die Conference League erst am 3. Oktober 2024. Das Finale findet am 28. Mai 2025 im polnischen Breslau statt.

Die Conference-League-Saison im Überblick

1. Spieltag bis 6. Spieltag: 3. Oktober - 19. Dezember 2024

K.-o.-Play-offs: 13. und 20. Februar 2025

Achtelfinale: 6. und 13. März 2025

Viertelfinale: 10. und 17. April 2025

Halbfinale: 1. und 8. Mai 2025

Finale: 28. Mai 2025

Wann findet der UEFA-Supercup statt?

Am 14. August 2024 treffen der Sieger der Champions League und der Titelträger der Europa League aufeinander und spielen um den UEFA-Supercup. In diesem Jahr sind das Real Madrid und Atalanta Bergamo. Beide besiegten Vereine aus der Bundesliga im Finale. Die Königlichen behielten mit 2:0 gegen Borussia Dortmund die Oberhand, die Bergamasken fügten Bayer 04 Leverkusen die einzige Saisonniederlage zu. Um den Supercup wird in Warschau gespielt.