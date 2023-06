DFL präsentiert neues Geschäftsführer-Duo

Die Deutsche Fußball-Liga hat zwei neue Geschäfsführer. Wie bereits bei der Interimslösung wird es eine Doppelspitze geben.

Hat zwei neue Geschäftsführer: Die DFL in Frankfurt. IMAGO/Jan Huebner

Wie die DFL am Donnerstag mitteilte, werden Dr. Marc Lenz und Dr. Steffen Merkel ab 1. Juli zu gemeinsamen Geschäftsführern bestellt. Das habe der Aufsichtsrat unter Vorsitz von Hans-Joachim Watzke in einer Sitzung am Mittwoch einstimmig beschlossen. Lenz und Merkel folgen damit auf das Duo Axel Hellmann und Oliver Leki, die die Geschäfte interimsweise führten, nachdem Donata Hopfen zum Jahreswechsel nach nur einem Jahr im Amt wieder ausgeschieden war. Dass Hellmann und Leki zum 30. Juni die Geschäfte übergeben werden, war geplant. Nun stehen auch die Nachfolger fest.

"Beide genießen innerhalb der Organisation und bei den Klubs höchste Anerkennung", wird Watzke in der DFL-Mitteilung zitiert. "Sie sind mit allen Themen und Zukunftsprojekten der DFL-Gruppe vertraut, waren bereits Bestandteil der Führungsebene und sind bestens vernetzt. Ich bin fest davon überzeugt, dass ihre frische, kreative Denkweise - gepaart mit ihrer jahrelangen, externen und hauseigenen Erfahrung und Expertise - eine sehr gute Voraussetzung darstellt, um die aktuellen Herausforderungen erfolgreich anzugehen."

Beide Geschäftsführer haben DFL-Vergangenheit

Insbesondere hoffe Watzke, "dass es der neuen Geschäftsführung mit Unterstützung des Präsidiums gelingen wird, ein stabiles Fundament für ein konstruktives, offenes Miteinander der 36 Klubs zu bilden". Dieses Miteinander war in der Streitfrage rund um einen Investoren-Einstieg zuletzt stark auf die Probe gestellt worden. Unter den Vereinen hatten sich starke Meinungsverschiedenheiten herausgebildet, öffentlich waren zahlreiche Vorwürfe laut geworden.

Lenz und Merkel sind jeweils 37 Jahre alt und waren bereits für die DFL tätig. Lenz kam 2019 und ist aktuell Geschäftsleitungsmitglied für die Unternehmensstrategie und Internationale Angelegenheiten. In dieser Rolle war er verantwortlich für globale sportpolitische Themen und verschiedene Strategieprojekte. Vor seiner Zeit bei der DFL arbeitete Lenz unter anderem für die UEFA.

Merkel arbeitet bereits seit 2014 in verschiedenen Funktionen für die DFL und war ab Sommer 2020 als Geschäftsleitungsmitglied für die Ausschreibung der deutschsprachigen Medienrechte, das Produktmanagement sowie den Urheberrechtsschutz der TV-Rechte verantwortlich. Vor seiner Zeit bei der DFL arbeitete er für eine Beratungsgesellschaft.

Wie die Aufgabenverteilung innerhalb der Doppelspitze aussehen soll, steht noch nicht offiziell fest. Die DFL will laut Mitteilung jedoch "in der kommenden Zeit" darüber informieren.