DFL plant VBL Grand Final offline - und mit Zuschauern

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) möchte das diesjährige Grand Final der Virtual Bundesliga (VBL) in FIFA 22 als Offline-Event auch den Fans öffnen.

Eigentlich sind auf der virtuellen Medienrunde der DFL am Mittwoch letzte Fragen zum Finale der VBL Club Championship geklärt worden. Gegen Ende der Pressekonferenz sprach Christopher Holschier, Leiter Interne Kommunikation und Innovationskommunikation der DFL, allerdings auch den Einzelwettbewerb an.

Dieser sieht nach Beendigung der VBL Open mit Ablauf des März zunächst die Play-offs am 7. und 8. Mai vor, in deren Rahmen 128 Teilnehmer um 16 Finalplätze kämpfen. 100 Spieler stammen aus den VBL Open, 24 aus der VBL Club Championship und vier haben sich über die neu eingeführten Community Cups qualifiziert.

"Falls die Bedingungen es zulassen"

Die 16 Play-off-Sieger schließen zu den 16 Finalisten der deutschen FIFA-Einzelmeisterschaft auf, die über eine Top 4-Platzierung ihrer Vereine in der VBL Club Championship bestimmt wurden. 32 FIFA-Profis, nur eine Schale - die Nachfolgersuche für Titelverteidiger Umut 'Umut' Gültekin wird mit Spannung zu verfolgen sein.

Und das nicht nur über den traditionellen Live-Stream und im Free-TV, sondern womöglich auch vor Ort: Die DFL plant das VBL Grand Final als Offline-Veranstaltung - unter Anwesenheit von Publikum. "Falls die Bedingungen es zulassen, auch mit Zuschauern", formulierte Holschier die Zielsetzung am Mittwoch.

Showdown um 100.000 Euro

Damit ist stark davon auszugehen, dass die DFL bereits unter Hochdruck an einem entsprechenden Hygienekonzept für dieses Vorhaben arbeitet. Schon das bevorstehende Finale der VBL Club Championship feiert seine Premiere auf der Offline-Bühne, allerdings sind lediglich einige Pressevertreter geladen.

Für das Grand Final des Einzelwettbewerbs soll jetzt also der nächste Schritt bei der Rückkehr zur Normalität getan werden. Ausgetragen wird die Endrunde in der Event-Location XPOST in Köln, 100.000 Euro stehen als Preisgeld-Pool auf dem Spiel. Weitere Informationen zum Rahmen dürften in den kommenden Wochen folgen.