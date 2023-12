DFL-Investorendeal: Mehrere Millionen für die Virtual Bundesliga?

Die DFL darf nach der Abstimmung aller Vereine der Bundesliga und 2. Bundesliga mit möglichen Investoren verhandeln. Ein Deal könnte auch Auswirkungen auf die Virtual Bundesliga (VBL) haben - finanzieller Natur.

Knapper hätte die Abstimmung auf der Mitgliederversammlung am Montag nicht ausfallen können: 24 Vereine votierten mit Ja zur Frage, ob die DFL mit möglichen Investoren verhandeln darf. Das entspricht exakt der Zweidrittelmehrheit, die für einen Beschluss unter den insgesamt 36 Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga vonnöten war. Die DFL darf sich folglich einen Investor suchen - was auch Folgen für die VBL haben könnte.

Die eFootball-Liga ist seit 2022 "dritte Wettbewerbsmarke in Statuten, Präambel und Lizenzierungsordnung" der DFL. In der laufenden Saison 2023/24 ist eine Teilnahme an der VBL Club Championship darüber hinaus Pflicht. Der virtuelle Fußball gehört zur Digitalisierungsstrategie der DFL. Daher wird der VBL wohl auch ein kleiner Posten in der Geldverteilung nach einem möglichen Investorendeal zur Verfügung gestellt.

Angeblich acht Millionen - aber wofür?

900 Millionen bis eine Milliarde Euro soll die DFL beim anvisierten Einstieg erhalten. Davon sind 600 Millionen für die Eckpfeiler Digitalisierung und Internationalisierung vorgesehen. Laut "Sportschau" bekommt die VBL ihr Stück vom Kuchen ab. Die Sendung berichtet auf ihrer Webseite, dass ihr ein "interner Investitionsplan der DFL" vorliege.

Acht Millionen Euro seien demnach für den eFootball-Wettbewerb angedacht. Da die Investorenzahlung über mehrere Jahre gestreckt werden soll, könnte das auch auf die Gelder für die VBL zutreffen. Offiziell bestätigt ist die Planung zur Umverteilung der möglichen finanziellen Mittel derweil nicht.

Wie könnten diese kolportierten acht Millionen Euro - für eSport-Verhältnisse hierzulande eine erhebliche Summe - die Virtual Bundesliga voranbringen? Investitionen in die bei den Zuschauern nicht immer beliebte Live-Übertragung der eFootball-Liga sind möglich. Auch die Vermarktung könnte von einem Deal profitieren. Darüber hinaus könnten höhere Preisgelder an Vereine und Spieler eine Option sein.