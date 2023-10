DFL-Bosse Lenz und Merkel: Mehr als nur ein Spagat

Nach 100 Tagen im Amt präsentiert das neue Führungsduo der DFL Teile seiner Agenda. Die Schwierigkeiten sind altbekannt, die Lösungsansätze vorerst naturgemäß noch vage.

Aufsehenerregende Entscheidungen hielt die DFL-Mitgliederversammlung am Montag in Frankfurt erwartungsgemäß nicht parat. Wie vorgesehen wurde der neue, bis 2029 geltende Grundlagenvertrag zwischen Liga und DFB nun auch von der DFL-Mitgliederversammlung abgesegnet - eine Formalie.

Zugleich nutzte das DFL-Geschäftsführer-Duo Dr. Marc Lenz und Dr. Steffen Merkel die Gelegenheit, um 100 Tage nach Amtsantritt diverse grundsätzliche Entwicklungen und Vorstellungen in den Fokus zu rücken. Nach dem im Mai spektakulär gescheiterten Investoren-Prozess bleibt der Einstieg eines strategischen Partners unter veränderten Eckdaten weiterhin ein Thema.

Einigkeit in der Bestandsaufnahme, Gräben bei der Suche nach Lösungen

So bestehe unter sämtlichen 36 Klubs Einigkeit, "dass eine zukunftsfähige Weiterentwicklung des DFL-Geschäftsmodells notwendig ist und dafür auch Investitionen getätigt werden müssen", bestätigte Lenz. Die Mittel dafür könnten allerdings nicht aus dem laufenden Betrieb bereitgestellt werden. So weit, so bekannt, und eine Lösung erwies sich bisher als Quadratur des Kreises. Trotzdem äußern sich Lenz und Merkel zuversichtlich, "durch ergebnisoffene Gespräche zu einer einheitlichen und konsensualen Umsetzung" durch und für alle 36 Klubs zu gelangen. Sei es in Form einer strategischen Partnerschaft oder anderweitig.

Für den außenstehenden Beobachter erscheint eine solche Einigung angesichts der bisherigen - teils auch ideologisch motivierten - Gräben zwar kaum vorstellbar. Doch versichert Lenz: "Ich habe das Grundgefühl, dass die Vereine innerhalb der Liga aufeinander zugehen."

"Wir werden uns für verstärkte Regulatorik und Sanktionierung auf internationaler Ebene einsetzen." Dr. Marc Lenz

Einen weiteren "Spagat" (Lenz) will die neue DFL-Führung mit Blick auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit bewältigen. Schließlich solle die Bundesliga und ihre Klubs unter Beibehaltung der 50+1-Regel "weiterhin für rationales und stabiles Wirtschaften stehen" - während andernorts sportlicher Erfolg im Zweifel mit finanziellen Exzessen erkauft wird. Infolgedessen brauche es auf internationaler Ebene "verstärkte Regulatorik, um 1. und 2. Liga kurz-, mittel- und langfristig zu stärken. Wir werden uns für Umsetzung und Sanktionierung auf internationaler Ebene einsetzen", erklärt Lenz. Und weiß zugleich, dass "viele andere in der Tendenz an einer Deregulierung arbeiten".

Auf der Agenda steht zudem die Debatte über ein nationales Financial Fairplay mit Relevanz für die Lizenzierung. Merkels Feststellung, "der deutsche Profifußball befindet sich in einer wegweisenden Phase", lässt sich da gewiss nicht widersprechen.

Die Ausschreibung der nationalen Medienrechte wird zu belastbaren Hinweisen führen

Wohin der Weg führt, bleibt abzuwarten. Die 2024 anstehende Ausschreibung der Medienrechte für den deutschsprachigen Raum dürfte anhand der letztlich in den Verträgen stehenden Zahlen erste wirklich belastbare Hinweise geben. Generell gehe man in die Gespräche mit den bisherigen und potenziellen neuen Medienpartnern "aus einer Position der Stärke", behauptet Merkel. Nicht zuletzt angesichts eines mutmaßlich generell wieder spannenderen Meisterschaftskampfs, der am 34. Spieltag der vergangenen Saison "Rekordreichweiten" beschert habe.

Parallel arbeitet man indes wohlweislich auch an Maßnahmen zu höherer Wirtschaftlichkeit im sportlichen Alltag. "Die Jugendentwicklung in den NLZ muss weiter gestärkt werden", fordert Lenz, "dazu führen wir derzeit intensive Gespräche mit der Kommission Fußball." Was in eine Aufstockung der Fördertöpfe für den Einsatz junger Spieler im Ligabetrieb münden könnte.