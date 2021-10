DFL-Ausbildungsentschädigung: Auch Wirtz und Knauff sind dabei

A-Nationalspieler Florian Wirtz und U-21-Nationalspieler Ansgar Knauff sind die prominentesten Fälle, in denen deren einstige Amateurklubs Geld aus einem DFL-Topf erhalten. Die höchste Summe geht an Rot-Weiß Erfurt.

Wenn ein Lizenzspieler sein Bundesliga- oder Zweitligadebüt gibt, wird eine Ausbildungsentschädigung fällig, die die DFL an die Amateurklubs unterhalb der 3. Liga ausschüttet, in denen die Profis einst das Fußballspielen gelernt haben.

Für die Zeit zwischen dem 6. und 11. Geburtstag sind es 4200 Euro pro Jahr, vom 12. bis 21. Geburtstag 5400 Euro pro Spielzeit. Insgesamt schüttet die DFL diesmal für 61 Spieler, die 2020/21 ihren ersten Ligaeinsatz als Lizenzspieler absolvierten, über 1,7 Millionen Euro aus. Die Namensliste reicht von Shinta Appelkamp (Fortuna Düsseldorf) über Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) bis zu Björn Zempelin (Jahn Regensburg).



Der 18 Jahre alte A-Nationalspieler Wirtz wechselte schon im Kindesalter von Grün-Weiß Brauweiler in die Jugend des 1. FC Köln. Der Landesligist aus dem Rhein-Erft-Kreis, für den Wirtz von 2008 bis 2010 knapp zwei Jahre spielte, erhält nun knapp 8000 Euro. Der erste Bundesliga-Einsatz von U-21-Nationalspieler Ansgar Knauff für Borussia Dortmund kommt unter anderem der SVG Göttingen 07 zugute: Der Oberligist aus Niedersachsen, für den Knauff von 2006 bis 2015 aktiv war, wird mit 36.000 Euro honoriert, wie die DFL mitteilte.

Der höchste Betrag von mehr als 110.000 Euro geht an den FC Rot-Weiß Erfurt. Beim Oberligisten aus Thüringen spielten gleich drei Profis, die vergangene Saison als Lizenzspieler ihre Premiere in der Bundesliga oder 2. Liga feierten, früher in Juniorenteams: Ilia Gruev (2006 bis 2015) vom SV Werder Bremen, Tobias Kraulich (2014 bis 2018) vom FC Würzburger Kickers und Marvin Lee Rittmüller (2006 bis 2016) vom 1. FC Heidenheim 1846.

Das Honorierungssystem kam erstmals in der Saison 2017/18 zur Anwendung. Zunächst waren nur die fünf zurückliegenden Jahre ab Wirksamkeit des ersten Lizenzspielervertrages entscheidend, nach einer Reform werden alle Amateurklubs ab dem 6. Lebensjahr berücksichtigt. In Summe wurden seit 2017/18 knapp sieben Millionen Euro ausgezahlt.