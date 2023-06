DFL, Arsenal und Thuram erhalten UEFA-Auszeichnung

Bei den erstmals von der UEFA verliehenen "FootbALL Awards" räumte auch die DFL einen Preis ab. Ihr "kontinuierlicher Kampf gegen Diskriminierung" wird geehrt.

Zu den Preisträgern gehören neben der Deutschen Fußball Liga der belgische Verband RBFA, der englische Vizemeister FC Arsenal und der ehemalige französische Nationalspieler Lilian Thuram. Die Auszeichnungen sind Ausdruck für "herausragenden Beiträge zum Fußball auf und neben dem Platz".

Verliehen werden die Preise im Rahmen des "UEFA Respect Forum", das am Mittwoch und Donnerstag auf dem DFB-Campus in Frankfurt abgehalten wird. Die Preisträger legte die UEFA-Steuerungsgruppe für Menschenrechte fest.

Die DFL verdiente sich ihre Auszeichnung "für ihren kontinuierlichen Kampf gegen Diskriminierung und für ihre Aktivitäten während der Internationalen Wochen gegen Rassismus", schreibt die UEFA in ihrer Pressemitteilung. Ausschlaggebend sei zudem gewesen, dass die Bundesliga und die 2. Bundesliga als erste große Profifußballligen "verbindliche Nachhaltigkeitskriterien in ihre Lizenzierungsordnung aufgenommen" haben. Diese Kriterien kommen erstmals im Lizenzierungsverfahren für die Saison 2023/24 zum Einsatz.

Arsenal auch Vorreiter in Sachen Gebärdensprache

Der belgische Verband wurde wegen seines "proaktiven Ansatzes für Nachhaltigkeit" ausgewählt. Es sei einer der ersten nationalen Verbände, "der eine umfassende Strategie für soziale Verantwortung im Fußball entwickelt hat". Arsenal schrieb sich "No More Red" auf die Fahne, um junge Menschen vor Messerkriminalität und Jugendgewalt zu schützen. Die Gunners sind zudem der erste erste Verein, "der die britische Gebärdensprache vollständig in jedes Heimspiel integriert".

Ihre Arbeit zeigt, wie wichtig es ist, mit gutem Beispiel voranzugehen. Michele Uva

Lilian Thuram, Vater von Ex-Gladbacher Marcus und Weltmeister von 1998, wird als vierter und letzter Preisträger wegen seines unermüdlichen Kampfes gegen Rassismus geehrt. Die 2008 gegründete "Lilian Thuram Foundation" setzt sich mit verschiedenen Bildungsprogrammen unermüdlich für den Abbau von rassistischen Vorurteilen und Verhaltensweisen in der Gesellschaft ein.

"Im Namen der gesamten europäischen Fußballfamilie ist es mir eine große Ehre, den vier geschätzten Gewinnern der ersten FootbALL-Auszeichnung zu gratulieren", wird Michele Uva, UEFA-Direktor für soziale und ökologische Nachhaltigkeit, zitiert: "Ihre Arbeit zeigt, wie wichtig es ist, mit gutem Beispiel voranzugehen, und das ist genau das, wofür das FootbALL-Programm steht."