DFL: Anteilsverkauf? Watzke bremst

Verkauft die Liga Anteile an einen Private-Equity-Investor wie CVC oder KKR? DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke bremst.

Laut "Handelsblatt" möchte die DFL drei bis vier Milliarden Euro erlösen für eine 20-prozentige Beteiligung an einer noch zu gründenden Tochterfirma, die künftig die Rechte an Bundesliga und 2.?Liga vermarkten soll. Allerdings stellt dieses Szenario nur eine von mehreren Optionen dar, zumal die Summe spekulativ erscheint: Spaniens La Liga war jüngst mit 25 Milliarden bewertet worden, die DFL-Klubs dürften ob ihrer Erlössumme in ähnliche Sphären stoßen, und 20 Prozent entsprächen dann schon wieder fünf Milliarden Euro.

Via kicker bremst DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke: "Ich sehe nicht annähernd eine Entscheidungsreife. Im Übrigen ist das Thema bei Donata Hopfen (Vorsitzende der Geschäftsführung, Anm. d. Red.) und dem dafür gebildeten Ausschuss allokiert." Der BVB-Geschäftsführer verweist darauf, dass am Ende die Liga entscheiden müsse, er konkretisiert: "Wenn es jemanden gäbe, der in nennenswertem Umfang außerhalb von Sponsoring-Maßnahmen in die Liga investieren wollen würde, dann wären zwei Dinge aus meiner Sicht wichtig: erstens Eigenkapital. Zweitens sollte die Wahrscheinlichkeit, dass die Auslandserlöse signifikant gesteigert werden, durch eigene Manpower eines Dritten deutlich erhöht werden. In dieser Kombination wäre es interessant."

Schwiewagner als Herausforderer

Bis zur Generalversammlung am 17.?August ist eher nichts Spruchreifes zu erwarten, zumal die 36 Klubs dann ein neues Präsidium wählen. Watzke geht ohne Gegenkandidat in die sichere Wiederwahl als 1.?Stellvertretender Präsidiumssprecher. Für den scheidenden Alexander Wehrle (VfB Stuttgart) kandidiert Axel Hellmann (Eintracht Frankfurt). Brisanz birgt die Wahl der zwei Zweitligavertreter: Hier fordert Holger Schwiewagner (SpVgg Greuther Fürth) die aktuellen Amtsträger Oke Göttlich (FC St.?Pauli) und Steffen Schneekloth (Holstein Kiel) heraus.