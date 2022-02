DFB: Zimmermann neuer Vorsitzender der Präsidentenkonferenz

Die Konferenz der Landes- und Regionalverbandspräsidenten hat Ronny Zimmermann (60) zu ihrem künftigen Vorsitzenden gewählt. Das teilte der DFB am Montag mit.

Die Entscheidung sei im Rahmen einer Sitzung "einstimmig" gefallen. Zimmermann war vom Süddeutschen Fußball-Verband vorgeschlagen worden. Der Präsident des Badischen Fußballverbandes tritt damit ab 11. März die Nachfolge von Dr. Rainer Koch an, der den Vorsitz der Präsidentenkonferenz neun Jahre inne hatte und für keine weitere Wahlperiode kandidierte.

Gemäß DFB-Satzung ist der Vorsitzende der Präsidentenkonferenz gleichzeitig der Kandidat für das Amt des 1. DFB-Vizepräsidenten Amateure. In dieser Position muss Zimmermann am 11. März allerdings vom DFB-Bundestag in Bonn bestätigt werden. Aktuell ist er noch zuständiger DFB-Vizepräsident für Jugendfußball und Schiedsrichterwesen.

"Wir können die Zukunft nur gemeinsam angehen"

"Ich fühle mich geehrt vom großen Vertrauen der Präsidentenkonferenz", wird Zimmermann vom DFB zitiert: "Ich weiß um die großen Herausforderungen, die auf uns alle warten und die speziell mit diesem Amt verbunden sind. Ich musste nach den Vorgesprächen daher auch einige Zeit in mich gehen. Aber ich bin Fußballer, ich bin Teamplayer, darum nehme ich die Aufgabe als künftiger Vorsitzender der Konferenz gerne an und hoffe auf das Votum der Delegierten beim DFB-Bundestag als 1. Vizepräsident Amateure. Klar ist für mich: Wir können die Zukunft nur gemeinsam angehen."