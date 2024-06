DFB zieht positives Fazit der Kinderfußball-Tour

Vor dem Start der Heim-EM tourte der DFB drei Monate durch Deutschland. An 23 Orten machte der Verband Station und legte den Fokus auf die Jugend - mit vollem Erfolg.

Mehr als 12.000 Teilnehmer in fast 2000 Teams - der DFB hat ein positives Fazit seiner dreimonatigen Kinderfußball-Tour gezogen. "Es ist großartig, diese Begeisterung zu spüren. Die Kinderfußball-Tour war eine wunderbare Einstimmung auf die EURO im eigenen Land", sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler nach dem Finale in Frankfurt/Main.

Völler sieht "große Leidenschaft für den Fußball in Deutschland"

Die gemeinsam mit Sponsor VW veranstaltete Tour startete in Wolfsburg und machte danach an 23 Schauplätzen der beteiligten Landesverbände Station. "Die enorme Zahl an Kindern, Eltern, Trainerinnen und Trainern, die daran teilgenommen haben, zeigt die große Leidenschaft für den Fußball in Deutschland", so Völler.

Auf der Tour wurden allen Beteiligten auch die neuen Spielformen in der G-, F- und E-Jugend näher gebracht. "Wenn man diese Begeisterung sieht, ist das einfach wunderbar. Alle spielen, alle haben Ballkontakte, alle haben Freude", sagte DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig.