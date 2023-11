DFB zieht Ingolstadts Kügel aus dem Verkehr

Für seine Rote Karte beim Heimsieg gegen Rot-Weiss Essen wurde Julian Kügel vom FC Ingolstadt durch das DFB-Sportgericht am Dienstag gesperrt.

Platzverweis in Ingolstadt: Julian Kügel sieht Rot. IMAGO/Stefan Bösl

Der DFB sperrte Kügel wegen rohen Spiels für zwei Meisterschaftsspiele der 3. Liga. So lautete das Urteil am Dienstag, das Spieler und Verein akzeptierten.

Kügel, erst in der 76. Minute eingewechselt, war in der Nachspielzeit der Drittligapartie gegen Rot-Weiss Essen (2:1) von Schiedsrichter Felix Prigan des Feldes verwiesen worden.

Ingolstadt muss nun in den Punktspielen bei den abstiegsbedrohten SV Waldhof Mannheim und VfB Lübeck auf den im Sommer aus Eichstätt gekommenen 26-jährigen Mittelfeldspieler verzichten, der in der laufenden Saison bislang in 15 Spielen zum Zug kam (zwei Tore, zwei Assists, kicker-Notenschnitt 3,20).

Auch Kopacz und Fröde fehlen

Der Sieg über Essen war insgesamt mit drei Wermutstropfen bitter garniert: Neben Kügel fehlen beim Waldhof auch noch der gegen RWE sehr agile David Kopacz (kicker-Note 2, Elf des Tages) und Kapitän Lukas Fröde nach ihrer jeweils fünften Gelben Karte gesperrt.

Der FCI belegt aktuell im Klassement der 3. Liga den achten Platz und hat drei Zähler Rückstand auf den Dritten SC Verl.