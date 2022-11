DFB zieht Frick aus dem Verkehr

Der FSV Zwickau kennt seit Dienstag das Strafmaß für seinen Defensivspieler Davy Frick, der beim 1:1 in Essen vom Platz geflogen war.

Mit einer Sperre von zwei Spielen wurde Frick am Dienstag vom DFB-Sportgericht belegt, nachdem er beim 1:1 des FSV Zwickau im Spiel bei Rot-Weiss Essen von Schiedsrichter Dr. Max Burda (Berlin) vom Platz gestellt worden war.

Frick, erst in der 73. Minute für Johan Gomez ins Spiel gekommen, flog in der 88. Minute mit der Roten Karte vom Platz, weil er sich ein grobes Foulspiel gegen RWE-Profi Lawrence Ennali leistete, der einen Konter für die Hausherren einleiten wollte. In Unterzahl überstand der auf Platz 18 rangierende FSV die verbleibenden Minuten unbeschadet und ergatterte im Abstiegskampf noch einen wichtigen Auswärtspunkt.

Der 32-jährige Frick fehlt nun in den kommenden beiden Drittliga-Spielen der Schwäne gegen Osnabrück und in Mannheim. Darüber hinaus ist er bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt. Erst im Sachsenduell am 12. November bei Dynamo Dresden darf Frick wieder mitwirken.

Spieler und Verein haben dem DFB-Richterspruch zugestimmt, das Urteil ist somit rechtskräftig.