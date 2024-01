DFB zieht FCS-Rotsünder Biada aus dem Verkehr

Die Rote Karte, die Julius Biada im Drittliga-Spiel des 1. FC Saarbrücken beim SC Verl kassierte, hat erwartungsgemäß Konsequenzen - für den Offensivmann und zunächst für die Angriffsformation des FCS gegen Ingolstadt.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat in Sachen Biada am Donnerstag ein Urteil gesprochen: Der Mittelfeldspieler des 1. FC Saarbrücken wird nach seiner Roten Karte beim 0:0 in Verl wegen rohen Spiels für zwei Spiele aus dem Verkehr gezogen.

Biada (31) hatte in der 64. Minute der Drittliga-Partie Gegenspieler Nicolas Sessa von hinten gefoult und war daraufhin von Schiedsrichter Mario Hildenbrand des Feldes verwiesen worden.

In Unterzahl sicherte sich der FCS in einem Spiel zweier Mannschaften, die um den Anschluss an Rang drei kämpfen, den einen Zähler und ist aktuell Neunter im Klassement.

Kein Einsatz gegen Ingolstadt und BVB-Zweite - Kehrt Brünker zurück?

Offensivmann Biada, der 2022 vom SV Sandhausen an die Saar gekommen war, hat in der laufenden Spielzeit bislang zehn Partien absolviert (ein Assist, kicker-Notenschnitt 3,40). Die FCS-Ligaspiele am Samstag zu Hause gegen den FC Ingolstadt (14 Uhr, LIVE! bei kicker) sowie am 2. Februar bei Borussia Dortmund II (Freitag, 19 Uhr) wird er definitiv verpassen, weil sowohl er als auch sein Verein dem Richterspruch des Sportgerichts zugestimmt haben.

Wie wird Trainer Rüdiger Ziehl auf den Biada-Ausfall reagieren? Der 31-Jährige hatte im Sturm neben Simon Stehle in Verl begonnen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit kehrt gegen die Schanzer der zuletzt angeschlagene Kai Brünker in die Startformation zurück - bester Torjäger im Kader des FCS (neun Treffer). Mit ihm soll die Effizienz im Abschluss zurückkehren, seine physische Präsenz bei Flankenbällen für Gefahr sorgen.

Nachdem der Rückstand der Saarbrücker auf den dritten Platz durch den verpassten Dreier am Dienstag und die wetterbedingte Spielabsage am vergangenen Wochenende bei Viktoria Köln weiter anstieg, steht der Pokal-Viertelfinalist am Samstag schon wieder gehörig unter Druck.