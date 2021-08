DFB wirft Wolfsburg aus dem Pokal

Nach dem Wechselfehler in Münster hat das DFB-Sportgericht dem VfL Wolfsburg den Einzug in die 2. DFB-Pokal-Runde verweigert - und den SC Preußen nachträglich zum Sieger erklärt. Das gaben die Münsteraner aus der Regionalliga West am Montag als Erste bekannt. Die Wölfe wollen derweil prüfen, was noch dagegen möglich ist.

Ridle Baku und der VfL Wolfsburg sind aus dem DFB-Pokal ausgeschieden - Münster steht nun in der 2. Runde. picture alliance/imago images